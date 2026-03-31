دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 30/03/2026، 40 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 15:00 أمس الأحد 29-03-2026 استهداف جرّافة D9 عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 00:44 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بقذائف المدفعيّة.

3- الساعة 01:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 02:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 02:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 02:00 استهداف موقع حدب يارون بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 02:50 استهداف موقع الغجر بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 03:50 استهداف ثكنة شوميرا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

10- الساعة 04:30 استهداف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخيّ التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

11- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 06:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 06:40 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 07:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 08:15 استهداف تجمّع لجنود وآلياّت جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في بلدة العديسة الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 08:20 استهداف تجمّع لجنود وآلياّت جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في بلدة العديسة الحدودية للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 10:30 والساعة 11:30 استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة دير سريان بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

18- الساعة 10:30 والساعة 11:30 استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

19- الساعة 11:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

20- الساعة 11:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 12:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

22- الساعة 12:00 استهداف قوّة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في خلّة الجوار في بلدة بيت ليف بصاروخ موجّه، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

23- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 12:05 استهداف دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

25- الساعة 13:00 استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.‏

27- الساعة 14:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

28- يخوض مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 12:00 اشتباكات عنيفة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عيناتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة المباشرة، وقد تمّ تدمير دبّابة ميركافا في منطقة السدر وشوهدت تحترق، ولا تزال الاشتباكات مستمرّة حتى الساعة.

29- الساعة 16:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

30- الساعة 16:00 استهداف دبّابة ميركافا في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

31- الساعة 16:50 تفجير عبوات ناسفة بدبّابة ميركافا في منطقة السدر في بلدة عيناتا ما أدّى إلى تدميرها.

32- الساعة 17:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة بيت ليف بقذائف التاندوم وتحقيق إصابة مباشرة.

33- الساعة 18:00 تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوّة إسرائيليّة كانت تتحرّك على طريق عيترون باتّجاه بلدة عيناتا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

34- بين الساعة 17:00 والساعة 19:00 استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة غدماثا، الفريز، السّدر، والمثلث في بلدة عيناتا بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

35- الساعة 18:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مرفأ الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابات مباشرة، وقد عمل العدوّ على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخانيّ كثيف.

36- الساعة 19:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخية.

37- الساعة 19:15 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الرادار في بلدة البياضة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

38- الساعة 19:45 بعد رصد قوّة من جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أحد المنازل في بلدة عيناتا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصاروخٍ نوعيّ وحقّقوا إصابات مؤكّدة، استقدم على إثرها جيش العدوّ فرق الإخلاء لسحب الإصابات.

39- الساعة 20:00 استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بمسيّرة نوعيّة.

40- الساعة 20:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة القوزح بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





