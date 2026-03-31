أصدر الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، "أبو جمال"، سلسلة تحذيرات شديدة اللهجة لـ "الاحتلال الإسرائيلي"، ردًا على إقرار قانون إعدام الأسرى، واصفًا القرار بأنه صرخة عاجز أمام صلابة المقاتلين في السجون، ومؤكدًا أن هذه المشانق لن ترهب رجال المقاومة.

وتوجه الناطق العسكري بوعيد مباشر لوزير الأمن القومي الصهيوني بن غفير وحكومته، معتبرًا أن أي مساس بحياة الأسرى الأبطال خلف القضبان سيعني فتح أبواب الجحيم على الاحتلال، واصفًا قانون الإعدام بمثابة إعلان حرب مفتوحة لا سقف لها، ورصاصة الرحمة على الأمن الشخصي للمستوطنين والجنود في الميدان.

وشدد "أبو جمال" في ميثاق الرصاص والعهد للأسرى على أن المقاومة لن يهدأ لها بال وهم في خطر، محذرًا قادة وجنرالات الاحتلال من الانفجار القادم في وجوههم، ومتوعدًا بتحويل هذا القرار إلى وبال يطارد الصهاينة في كل زقاق ومنعطف لإثبات أن ملف الأسرى هو خط أحمر حقيقي.

