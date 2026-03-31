وجّه قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد الركن إسماعيل قاآني، رسالة إلى المقاومة الإسلامية في اليمن، مشيدًا فيها بالدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه جبهة اليمن في إطار المواجهة الشاملة مع الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، دفاعًا عن القيم والمقدسات الإسلامية ودعمًا للشعوب المستضعفة.

وقال قاآني "برزت مرة أخرى صفحة مشرقة وسيف حاد جديد من اليمن البطل والمخلص من خلال تشخيصه الصحيح وفي الوقت المناسب".

وأوضح قاآني في رسالته أن التردد والانسحاب الذي أظهرته حاملة الطائرات الأميركية "فورد"، بعد أن ظلت لأسبوعين تدور بحيرة بين ينبع وجدة مختلقة ذرائع للعودة، يجد سره في جبال اليمن الشاهقة وأرضه المباركة، معربًا عن فخره بجمال الفكر الاستراتيجي لقادة هذا البلد في مواجهة أعداء العالم الإسلامي، ومقدمًا شكره للقيادة الحكيمة والمقاتلين المخلصين على وعيهم وحضورهم في التوقيت المناسب.

وأكد قائد قوة القدس أن الاستمرار في الدعم الشامل للأمة الإسلامية، وتحديدًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعكس عمق الفهم لمتغيرات وتطورات المنطقة، معتبرًا أن هذه المواقف الشجاعة تُعد تمهيدًا حقيقيًا لكسر الحصار الظالم عن اليمن بشكل كامل، وتحقيق التحرير الناجز.

وشدد قاآني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى صامدة بقوة لتحقيق أهدافها الكبرى، وفي مقدمتها إزالة شبح الحرب عن المنطقة بأكملها، مؤكدًا التزام طهران بمواصلة دعم ومساندة الأصدقاء والمجاهدين في جميع جبهات المقاومة بصدق وإخلاص لتعزيز صمودهم الميداني والسياسي.

