كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية
إيران

عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية

2026-03-31 02:18
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، على مبدأ الاحترام المتبادل مع السعودية، واصفًا إياها بـ "الدولة الشقيقة".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أرفقه بصورة لطائرة الإنذار المبكر الأميركية التي دمرتها طهران في قاعدة بالسعودية، شدد الوزير عراقجي على أن طهران تميز بوضوح بين الدول الصديقة في المنطقة وبين "المعتدين الأعداء".

وجاء في المنشور: "إيران تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة. عملياتنا تستهدف المعتدين الأعداء الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، ولا يمكنهم توفير أي أمن. انظروا فقط ما فعلناه بقيادتهم الجوية".

واختتم تصريحه بالقول: "قد حان الوقت لإخراج القوات الأميركية".

الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية
عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية
عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية
عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأميركية
