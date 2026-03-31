

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، على مبدأ الاحترام المتبادل مع السعودية، واصفًا إياها بـ "الدولة الشقيقة".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أرفقه بصورة لطائرة الإنذار المبكر الأميركية التي دمرتها طهران في قاعدة بالسعودية، شدد الوزير عراقجي على أن طهران تميز بوضوح بين الدول الصديقة في المنطقة وبين "المعتدين الأعداء".

وجاء في المنشور: "إيران تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة. عملياتنا تستهدف المعتدين الأعداء الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، ولا يمكنهم توفير أي أمن. انظروا فقط ما فعلناه بقيادتهم الجوية".

واختتم تصريحه بالقول: "قد حان الوقت لإخراج القوات الأميركية".

الكلمات المفتاحية