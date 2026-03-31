دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 31/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:00 أمس الإثنين 30-03-2026 دبّابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق، ما استدعى حضور قوّة لإخلاء الإصابات وسحب الدبّابة تحت غطاء دخانيّ كثيف تزامن مع قصف بالقذائف الفوسفوريّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثّلاثاء 31-03-2026‏

11 شوال 1447 هـ

