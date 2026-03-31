كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مجلس خبراء القيادة ينعى الأدميرال تنكسيري: دماؤه ستعزز صفوف الشعب في وجه المعتدين
2026-03-31 05:22
أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران بيانًا رسميًا بمناسبة استشهاد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي، الأدميرال علي رضا تنكسيري، واصفًا إياه بالقائد المجاهد والمتميز الذي سطر بدمائه صفحة جديدة من بطولات رجال إيران البواسل.

وأشار البيان إلى أن القائد الراحل كرس حياته لحماية الحدود البحرية للبلاد، وساهم بفعالية في تطوير التقنيات الحديثة في مجال القتال البحري ضد الأعداء، مؤكدًا أن دماءه ستبقى مصدر فخر واعتزاز للأمة، وستعمل على تعزيز تلاحم صفوف الشعب في مواجهة أي اعتداء على الأرض والحدود.

وتقدّم مجلس خبراء القيادة بأحر التعازي والمواساة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وكافة رفاق الدرب في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته في أعلى الرتب.

 

