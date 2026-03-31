فيما لا يزال العدو "الإسرائيلي" يتكتّم على العدد الفعلي لقتلاه وجرحاه والذي يفوق بكثير ما يُنشر، وسط رقابة مشدّدة، أقرّ "جيش" الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (31 آذار 2026)، بمقتل أربعة من جنوده، بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم حاله خطرة، خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

في التفاصيل، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بالسماح بنشر خبر عن مقتل أربعة جنود من "الجيش" الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين في جنوب لبنان، بينهم ضابط برتبة نقيب واثنان برتبة رقيب أول، على أن تُنشر تفاصيل عن الجندي الرابع لاحقًا.

كما أُصيب، في الحادثة نفسها، جندي بجروح خطيرة، إضافة إلى جنديين آخرين، أحدهما من قوات الاحتياط.

الكلمات المفتاحية