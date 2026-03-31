كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مسؤول أميركي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن

2026-03-31 10:13
صرّح مسؤول رفيع المستوى، في وزارة الخارجية الأميركية، لقناة  "ABC" أنّ واشنطن لم تكن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" بهذا الحجم الكبير.

وقال المسؤول للقناة الإخبارية: "لا أعتقد أن أحدًا كان بإمكانه التنبؤ بهذا الكم الهائل من الردود الإيرانية"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي نفذتها طهران ردًا على العمليات العدوانية الأميركية و"الإسرائيلية".

وأضاف ممثل الوزارة أن الولايات المتحدة لم تواجه من قبل إجراءات انتقامية من إيران بهذا المدى والاتساع، كما حدث خلال التصعيد الحالي للصراع، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في القدرات والردود الإيرانية مقارنة بالمراحل السابقة.

في سياق منفصل، دقت أوروبا ناقوس الخطر، فقد رأت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن تدمير إيران طائرة أميركية للإنذار المبكر والتحكم الجوي، من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" (AWACS) ، يعد ضربة استراتيجية خطيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

عدوان أميركي جديد على مواقع للحشد الشعبي في وسط العراق وغربه
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات جراء الحرب على إيران
البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
حملة تبرعات في نينوى دعمًا للشعبين اللبناني والإيراني
