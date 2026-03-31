صرّح مسؤول رفيع المستوى، في وزارة الخارجية الأميركية، لقناة "ABC" أنّ واشنطن لم تكن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" بهذا الحجم الكبير.

وقال المسؤول للقناة الإخبارية: "لا أعتقد أن أحدًا كان بإمكانه التنبؤ بهذا الكم الهائل من الردود الإيرانية"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي نفذتها طهران ردًا على العمليات العدوانية الأميركية و"الإسرائيلية".

وأضاف ممثل الوزارة أن الولايات المتحدة لم تواجه من قبل إجراءات انتقامية من إيران بهذا المدى والاتساع، كما حدث خلال التصعيد الحالي للصراع، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في القدرات والردود الإيرانية مقارنة بالمراحل السابقة.

في سياق منفصل، دقت أوروبا ناقوس الخطر، فقد رأت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن تدمير إيران طائرة أميركية للإنذار المبكر والتحكم الجوي، من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" (AWACS) ، يعد ضربة استراتيجية خطيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

