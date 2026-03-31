الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
إيران

 مقر "خاتم الأنبياء": الشعب الإيراني الواعي والقوات المسلحة سيقطعون يد كل معتد

2026-03-31 10:43
قال المتحدث باسم مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" إبراهيم ذو الفقاري :" إن التقديرات الخاطئة لرئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني المجرمين دفعتهم إلى قياس الشعب الإيراني المقاوم والقوات المسلحة الشجاعة بمعايير مادية ودنيوية."

تابع ذو الفقاري: "هذه الحسابات الخاطئة جعلت الحضور غير المسبوق للشعب الواعي في الشوارع، وكذلك قوة القوات المسلحة وصمودها، في ميدان المعركة، أمورًا غير متوقعة بالنسبة إلى العدو". ولفت إلى أنّ خطأ الأعداء الأميركيين والصهاينة الاستراتيجي هذا وضعهم على طريق الإذلال والانهيار. هم يتوهمون أنه بالحرب الإعلامية واستعراض الأسلحة المتطورة ظاهريًا وارتكاب الجرائم بحق الأطفال والنساء والرجال والعلماء والقادة يمكنهم إخضاع إيران التي لم تنحنِ في تاريخها لأي عدو، أو السيطرة على مضيق هرمز، وهو وهم سيدفن إلى الأبد.

وتابع المتحدث باسم مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء": "على الأعداء الأميركيين والصهاينة أن يدركوا أن الشعب الإيراني الواعي وأبناءه، في القوات المسلحة، قد أثبتوا أنهم سيقطعون يد كل معتدٍ على بلادهم، ويذلّونه ويهزمونه".

الكلمات المفتاحية
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان يشيد بوقوف الشعب العراقي بشجاعة إلى جانب الشعب الإيراني
إيران منذ 7 دقائق
إيران منذ ساعة
إيران منذ ساعة
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
إيران منذ ساعة
إيران منذ 17 ساعة
إيران منذ يومين
إيران منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة