قال المتحدث باسم مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" إبراهيم ذو الفقاري :" إن التقديرات الخاطئة لرئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني المجرمين دفعتهم إلى قياس الشعب الإيراني المقاوم والقوات المسلحة الشجاعة بمعايير مادية ودنيوية."

تابع ذو الفقاري: "هذه الحسابات الخاطئة جعلت الحضور غير المسبوق للشعب الواعي في الشوارع، وكذلك قوة القوات المسلحة وصمودها، في ميدان المعركة، أمورًا غير متوقعة بالنسبة إلى العدو". ولفت إلى أنّ خطأ الأعداء الأميركيين والصهاينة الاستراتيجي هذا وضعهم على طريق الإذلال والانهيار. هم يتوهمون أنه بالحرب الإعلامية واستعراض الأسلحة المتطورة ظاهريًا وارتكاب الجرائم بحق الأطفال والنساء والرجال والعلماء والقادة يمكنهم إخضاع إيران التي لم تنحنِ في تاريخها لأي عدو، أو السيطرة على مضيق هرمز، وهو وهم سيدفن إلى الأبد.

وتابع المتحدث باسم مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء": "على الأعداء الأميركيين والصهاينة أن يدركوا أن الشعب الإيراني الواعي وأبناءه، في القوات المسلحة، قد أثبتوا أنهم سيقطعون يد كل معتدٍ على بلادهم، ويذلّونه ويهزمونه".

