أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن القوة البحرية التابعة له نفّذت، ضمن الموجة الـ88 من عملية «الوعد الصادق» وتحت شعار «يا فاطمة الزهراء (ع)»، هجومًا عنيفًا استهدف الأهداف الأميركية-الصهيونية مؤكدة إلحاق ضربات وصفتها بالقاتلة.

كما أوضحت أن سفينة حاويات تابعة للكيان الصهيوني، تُدعى “express halfong”، تعرّضت للإصابة في المياه الوسطى للخليج، وذلك نتيجة صواريخ باليستية أطلقتها القوة البحرية لحرس الثورة خلال هجوم خاطف.

أضافت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أنه، في عملية مركّبة ثانية، استهدفت موقعًا لتجمع قوات المارينز الأميركية على سواحل الإمارات، حيث كانوا، بحسب البيان، مختبئين في موقع مموّه خارج القواعد العسكرية، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية أصابته بدقة.

في سياق متصل، ذكرت أن جزءًا آخر من العملية أسفر عن تدمير منظومة مضادة للطائرات المسيّرة من طراز «هوك»، تابعة للأسطول الخامس الأميركي، والتي كانت متمركزة خارج القاعدة قرب مطار المنامة في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية. كما أشارت إلى استهداف رادارين متقدمين للإنذار المبكر، في قاعدة «جابر الأحمد» التابعة للقوات الأمريكية، بطائرات مسيّرة.

كذلك أكدت القوة البحرية لحرس الثورة، وفقًا للبيان، أن مضيق هرمز بات تحت «سيطرة كاملة ومحكمة» وبأمر من القائد الأعلى، محذّرة من أن أي تحرك للعدو سيكون تحت نيران الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومشددة على استمرار العمليات.

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية ختمت بإعلان إهداء إنجازات هذه العملية إلى روح القائد الشهيد الأدميرال علي رضا تنكسيري وسائر شهداء القوة البحرية لحرس الثورة، مؤكدة الاستمرار على نهجه "بكل قوة وثبات".

الكلمات المفتاحية