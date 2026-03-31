شنّ الطيران الحربي المعادي، فجر اليوم الثلاثاء (31 آذار 2026)، غارة استهدفت بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات على مناطق متفرقة من الجنوب.

في السياق، أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا بلدة خربة سلم، كما شنّ غارة على المنطقة الواقعة بين الشهابية وكفردونين.

وسُجّلت غارة على بلدة مجدل زون، ترافقت مع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري، في حين نفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على بلدة القليلة جنوب لبنان.

بالتوازي، استهدفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" بشكل متقطع وادي صربين وأطراف بلدة بيت ليف في الجنوب، إضافة إلى قصف مدفعي معادٍ طال بلدتي الغندورية وتولين.

وقد جدّد جيش العدو "الإسرائيلي" تهديده لسكان جنوب نهر الزهراني، داعيًا سكان البلدات والقرى الواقعة جنوب النهر إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمالي النهر.

