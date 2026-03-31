الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
عربي ودولي

البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
عربي ودولي

البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران

2026-03-31 11:54
14

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أمس الاثنين :"إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران"، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه القضية.

وعند سؤالها، خلال إفادة صحفية، عما إذا كانت دول عربية ستسهم في تحمّل كلفة الحرب، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة عند الرئيس ترامب.

وأضافت: "أعتقد أن الرئيس مهتم جدًا بدعوتهم للقيام بذلك ... هي فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها".

الكلمات المفتاحية
اميركا البيت الابيض
إقرأ المزيد
المزيد
عدوان أميركي جديد على مواقع للحشد الشعبي في وسط العراق وغربه
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات جراء الحرب على إيران
البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
حملة تبرعات في نينوى دعمًا للشعبين اللبناني والإيراني
مقالات مرتبطة
البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
البيت الأبيض يُفكر بإرغام الدول العربية على دفع تكاليف الحرب على إيران
مسؤول أميركي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن
دول الخليج أمام لحظة الحقيقة: وداعاً لـ "أسطورة" الأمن الأميركي
صور تظهر تدمير طائرة أمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة