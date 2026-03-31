قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أمس الاثنين :"إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران"، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه القضية.

وعند سؤالها، خلال إفادة صحفية، عما إذا كانت دول عربية ستسهم في تحمّل كلفة الحرب، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة عند الرئيس ترامب.

وأضافت: "أعتقد أن الرئيس مهتم جدًا بدعوتهم للقيام بذلك ... هي فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها".

الكلمات المفتاحية