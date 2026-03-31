إيران
بزشكيان يشيد بوقوف الشعب العراقي بشجاعة إلى جانب الشعب الإيراني
أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقوف الشعب العراقي بشجاعة إلى جانب الشعب الإيراني، في الحرب الظالمة المفروضة على إيران من العدو الصهيوني -الأميركي .
وفي منشور كتبه الرئيس بزشكيان على منصة "إكس"؛ جاء فيه: شعب العراق المسلم وقف بشجاعة إلى جانب إيران، في هذه الحرب الظالمة؛ وقفة لم تفرضها الجغرافيا، بل صاغتها وحدة التاريخ والهوية والقيم الدينية".
وأضاف: "أشد بحرارة على أيدي أبناء الشعب العراقي والمسؤولين والمجاهدين في أرض الرافدين. نثمن صمودكم ونعتز بعهدنا".