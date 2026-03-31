أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقوف الشعب العراقي بشجاعة إلى جانب الشعب الإيراني، في الحرب الظالمة المفروضة على إيران من العدو الصهيوني -الأميركي .

وفي منشور كتبه الرئيس بزشكيان على منصة "إكس"؛ جاء فيه: شعب العراق المسلم وقف بشجاعة إلى جانب إيران، في هذه الحرب الظالمة؛ وقفة لم تفرضها الجغرافيا، بل صاغتها وحدة التاريخ والهوية والقيم الدينية".

وأضاف: "أشد بحرارة على أيدي أبناء الشعب العراقي والمسؤولين والمجاهدين في أرض الرافدين. نثمن صمودكم ونعتز بعهدنا".

