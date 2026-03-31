تواصل أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (31 آذار/مارس 2026)، ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، في ظل القيود المستمرة على الإمدادات العالمية، جراء العدوان الأمريكي- "الإسرائيلي" المشترك على إيران، إذ سجل خام برنت أكبر مكاسب شهرية في تاريخه، بينما حقق الخام الأميركي أقوى أداء شهري منذ العام 2020.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، في شهر أيار/مايو، ارتفاعًا قدره 2.26 دولار، بنسبة 2 %، لتصل إلى 115.04 دولار للبرميل عند الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ 19 آذار/مارس الجاري خلال الجلسة السابقة.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية عقد أيار/مايو، بلغ سعر عقد حزيران/يونيو الأكثر تداولاً نحو 108.96 دولار للبرميل.

في السياق ذاته، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار/مايو بمقدار 3.10 دولار، أي بنسبة 3%، لتصل إلى 105.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 آذار/مارس.

بحسب المعطيات، قفز خام برنت بنحو 59% منذ بداية آذار/مارس، مسجلًا أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 58% خلال التوقيت ذاته، وهو أعلى مستوى نمو شهري منذ أيار/مايو 2020.

وفي 2 آذار/مارس الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، بسبب العدوان عليها مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره من دون تنسيق.

وتسبب إغلاق المضيق، والذي يمرّ منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف اقتصادية عالمية.

الكلمات المفتاحية