أعلنت هيئة الحشد الشعبي" في العراق، تعرض مواقع تابعة لها في محافظتي بابل والأنبار وسط وغربي البلاد، لعدوان صهيوني – أميركي جديد بعدة ضربات جوية لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء (31 آذار/ممارس 2026)، إن مواقع تابعة لها تعرضت عند منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، لاستهداف جوي بعدة ضربات صهيو-أمريكية في قاطعين مختلفين.

وأوضحت أن: "اللواء 45، في قاطع جرف النصر في محافظة بابل، تعرض لثلاث ضربات جوية، فيما استهدفت ضربة أخرى اللواء 31 في قاطع الكرمة في محافظة الأنبار"، مؤكدة أن: "هذه الاعتداءات لم تسفر عن أي خسائر بشرية تُذكر".

هذا؛ وكان طيران الاحتلال الأميركي قد شن سلسلة اعتداءات متكررة على مواقع تابعة للحشد الشعبي؛ أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من عناصر الحشد وقيادته، فطالب الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء الاحتلال الأميركي للعراق.

