حيّا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أبطال المقاومة الذين يسطرون ملاحم بطولية على أرض الجنوب ويمنعون جنود الاحتلال من تثبيت وجودهم في القرى الحدودية قائلاً: "بعد الخيام والطيبة والناقورة والبياضة وبقية القرى، ها هي بلدتي العزيزة عيناثا في تلالها من غدماثا إلى فريز والسدر تسطر ملاحم جديدة، ويقاتل أبناء الأرض من تلة إلى أخرى وفي الحقول وبين منازلها ويتصدون لجنود العدو ببسالة، وهي البلدة التي تعرضت مرارًا للغزو في العام ١٩٧٢ والعام ١٩٧٨ وواجهت ببطولة عام ٢٠٠٦ حين هزم العدو على أعتابها وأعتاب بنت جبيل".

وأضاف: "إن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وهي بذلك تخدع المستوطنين في الشمال، فهل هي قادرة على حماية سكان "تل أبيب من الصواريخ؟ وسبق أن أنشأ العدو عام ١٩٧٨ مثل هذا الحزام ولم يوفر الحماية للمستوطنين، والمواجهة اليوم مستمرة ولا يستطيع الاحتلال أن يثبّت أي نقطة يسيطر عليها، وعلينا أن نتذكر أنه في العام 1982 كان العدو بعد ثلاثة أيام في خلدة، ولكن اليوم المقاومة ما زالت في الخيام وفي عيناثا وبالأمس استهدفت العدو في مارون الراس، فنحن نقاتل على أرضنا، وعندما تقول المقاومة إنها لا تتمسك بالجغرافيا فلأنها ليست جيشاً كلاسيكيًا، وبالتالي يمكن للعدو أن يجتاح ويمكن أن يحتل، ولكن لا يمكن أن يثبت على أرضنا، لأن المقاومة موجودة، ومن لديه مثل هؤلاء الرجال لا يخاف على المستقبل".

وحول موضوع السفير الإيراني أكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتحدى الدولة اللبنانية، فهي إلى جانب الدولة والشعب اللبناني، وهكذا كانت منذ العام 1982 إلى يومنا هذا، ولكن الذي حصل هو أن هناك وزيرًا أصدر قراراً باطلاً لا قيمة له، وبمعزل عمن أوحى له من الداخل، فإن هناك إيحاءً خارجياً".

وأوضح النائب فضل الله أن هذا القرار لم يتم وفق الآليات الدستورية، ولم تأخذه الحكومة اللبنانية، ولا قيمة دستورية له وكأنه لم يكن، وهو لن يطبق، ولم يصدر أي موقف رسمي من الدولة اللبنانية يتبناه، علماً أن رئيس الجمهورية هو المعني المباشر، لأنه هو من يقبل اعتماد السفراء، وهو المرجع المسؤول عن هذا الأمر، والمعالجة تقع على عاتقه وعاتق رئيس الحكومة، وهناك من قال من السلطة اعتبروه مثل ضبط مخالفة سير لا يتم دفعه ولا تتم المطالبة به.

وشدد على أنه "ليس بهذه الطريقة يتم التعاطي مع إيران ولا مع الطائفة الشيعية في لبنان التي لديها علاقات ثقافية ودينية مع إيران الدولة الإسلامية الشيعية الأولى في العالم ولا هكذا يتم التعاطي مع الرئيس نبيه بري، فهو التقى رئيس الجمهورية قبل يوم من صدور قرار وزير الخارجية، وبعدها تحدث رئيس المجلس مع الرئيس، ووضع هذا الموضوع عنده ليعالجه، ولكن لم يعالج، وقد قيل إن هناك رؤساء من الخارج اتصلوا، والعدو "الإسرائيلي" هنأ على هذا القرار، وتمت مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، من أجل حث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المعالجة، علماً أنهما قالا بأنهما يفتشان عن المخرج، وبالتالي من ورطهما بهذه الورطة عليه أن يخرجهما منها، لأن السلطة في لبنان في ورطة الآن، ولا تستطيع أن تطبق قرارها لأنه غير دستوري".

وعن مبادرة الوفد المصري قال النائب فضل الله: "إن مصر هي أكبر دولة عربية، وهي تقف اليوم موقفاً مهماً لناحية ضرورة وقف العدوان على إيران من خلال السعي للوساطة، ولم تقبل أن يتم أخذ كل العالم العربي إلى مواجهة ولو سياسية مع إيران، فهي تقوم بجهود كبيرة، ونحن نعلم أنها إلى جانب لبنان، ونحن كجهة التقينا بالوفد الأمني المصري، واستمعنا إلى الطروحات الشروحات والمخاوف والأفكار التي قدمها، ولا يمكن أن نتحدث عن بنودها بالتفصيل، لأنها ملك الدولة التي تعرضها، وهي من يقرر ما ستعلنه".



وختم النائب فضل الله: "نحن نقدر هذا الجهد الذي تبذله مصر، واستمعنا إلى الشروحات، وقدمنا أفكارنا ووجهة نظرنا العامة، ونحن على تنسيق كامل مع دولة الرئيس نبيه بري، وهذا ما حصل عام 2006 وعام 2024 وكذلك اليوم، الرئيس بري من موقعه السياسي والوطني والمقاوم، هو من يتولى إدارة التفاوض عندما يكون هناك تفاوض، ولكن الآن لا توجد مفاوضات".

