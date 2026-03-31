شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الثلاثاء (31 آذار/مارس 2026)، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا كبيرًا من المنازل، اعتقلت خلالها العشرات من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.

في شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال، فجرًا، بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، وانتشرت في وسطها، وداهمت منازل المواطنين، حيث اعتقلت كلًا من بشار شبيطة وعبد الرحمن حنون، قبل أن تنسحب بعد ساعتين من المداهمة.

في جنين، أفاد نادي الأسير في المحافظة بأن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من بلدة قباطية بعد اقتحامها ومداهمة منازلهم، وهم: نصار حمد زكارنة، طارق وائل زكارنة، محمد نافع عساف، وعايد نزال، وأحمد نصر، مضيفا أن الشاب نور أسعد الرفاعي اعتقل بعد مداهمة منزله، في بلدة رمانة غرب جنين وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدات قباطية ورمانة وسيلة الحارثية، وشنت حملة مداهمات واحتجاز وتحقيق ميداني مع المواطنين، حيث اعتقلت سامر شواهنة أبو جبارة من السيلة الحارثية للضغط على ابنه لتسليم نفسه.

كما شهدت نابلس مداهمات، في المدينة ومخيم عسكر القديم وبلدة سالم، تضمنت إعادة اعتقال الأسير المحرر بدر حسام الرزة واعتقال الشاب حلمي نسيم كركري، إضافة إلى اقتحام متاجر، بينها متجر ألعاب في شارع الجامعة، حيث فتشته بشكل واسع.

وفي محافظة سلفيت، داهمت القوات منازل في بلدة كفر الديك، وأعادت اعتقال الأسير المحرر قسام الديك نجل الشهيد عبد الله الديك، واعتقلت في عزون شرقي قلقيلية الشابين بشار شبيطة وعبد الرحمن بلال حنون من منزليهما.

ومن بلدة كفر اللبد شرق طولكرم ربحي فؤاد رجب بعد مداهمة منزله في البلدة، اعتقلت الشاب مجد نادر قبج من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل عدة قرى جنوب نابلس، بينها اللبن الشرقية، قبلان، والساوية، ونصبت حاجزًا عند الطرف الغربي لللبن الشرقية، ومنعت الحركة بين القرية ومدينة سلفيت.

أما في جنوب الضفة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل المواطن محمد راتب القواسمي، ومن بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق المحافظة اعتقلت محمد شوقي وراسنة وأحمد موسى جرادات وخليل موسى الفروخ، ومن بلدة يطا جنوبا اعتقلت ياسر محمد الحمامدة، واقتادت المعتقلين إلى جهة غير معلومة.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المدينة وبلدات دورا ويطا وسعير وبيت أمر، وحققت ميدانيا مع أصحابها، ومن بين العائلات التي طالتها الاعتقالات والتحقيقات: بريوش ودنون والقواسمي والجعبري والعجلوني.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: منتصر بالله عمر حميد من شارع الصف وسط المدينة، ومحمد نعمان الشيخ من قرية مراح رباح جنوبًا، وماهر إبراهيم نواورة من جبل هندازة شرقًا، ورنتيس علي جبريل من بلدة تقوع، ورامي إبراهيم أبو عاهور من منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وذلك عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

