وزير الصحة لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لرفع الصوت ضد اعتداءات العدو 
استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، يرافقه مدير قطاع الإسعاف والطوارئ ألكسي نعمه، حيث تناول اللقاء البحث في اعتداءات العدو "الإسرائيل"ي على القطاع الطبي والعاملين الصحيين في جنوب لبنان.

خلال الاجتماع، تقدم الوزير ناصر الدين بالتعازي باستشهاد مسعف الصليب الأحمر يوسف عساف في بلدة مجدل زون، في التاسع من آذار الجاري، متمنيًا الشفاء العاجل للمسعف الذي أُصيب بجروح، ومبديًا تقديره للجهود التي يبذلها الصليب الأحمر اللبناني في نقل المصابين.

من جهته، أكد كتانة التزام الصليب الأحمر بتفعيل حضوره في جنوب لبنان.

في سياق متصل، عقد وزير الصحة العامة اجتماعًا ثانيًا مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، يرافقها منسق قسم الصحة في اللجنة فنسنت لوفرجين. وتوجه الوزير بالشكر لما تقدمه اللجنة من دعم للمستشفيات الحكومية والخاصة، في جنوب لبنان، منوهًا بأهمية التكامل والشراكة في هذا المجال.

كما تمنى الوزير ناصر الدين على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذل الجهود الفعالة لإعلاء الصوت، في مسألة الاعتداءات المتكررة على القطاع الطبي والصحي، والتي تعيق المهام الإنقاذية، وتشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

