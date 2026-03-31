في إطار تحصين المجتمع في مواجهة الاختراقات المشبوهة الهادفة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني وتبييض صفحته السوداء الملأى بالجرائم المتمادية بحق اللبنانيين؛ تقّدم المحامي الأستاذ غسان المولى بوكالته عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بإخبار إلى النيابة العامة العسكرية، استنادًا إلى نص المادتين 25 و26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأضاف البيان: "الإخبار الذي تسجل، في قلم النيابة تحت الرقم 2026/7113، جاء بحق قناة MTV ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر ومراسليها وإعلامييها وبرامجها، وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا أو محرضًا، لما يرتكبونه من جرائم الاتصال والتعامل مع العدو "الإسرائيلي" والخيانة والتجسس والتحريض ودس الدسائس لمصلحة دولة أجنبية والعدو، والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشعور القومي، والتسبب بالقتل".

وختم البيان: " آملين ان يتخذ القضاء اجراءات صارمة بحق المخالفين؛ ولتكون أحكامه رادعة" .

الكلمات المفتاحية