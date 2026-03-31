كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كتائب "جند الكرار" في بلاد الشام: استهدفنا التواجد الأميركي في مطار تدمر

2026-03-31 14:45
أعلنت "كتائب جند الكرار في بلاد الشام"، وهو فصيل مسلح سوري، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف "التواجد الأميركي" في مطار تدمر العسكري شرقي حمص، مساء يوم الأحد 29 مارس/آذار الجاري، وذلك في إطار "المرحلة الثانية" من عملياتها.

ونشرت الكتائب مشاهد مصورة قالت إنها توثق العملية، إلى جانب بيان أوضح سياق الهجوم وأهدافه.

وجاء في بيان صادر عن الفصيل مساء أمس الاثنين: "دعمًا للشعب الإيراني الأبيّ ومقاومته الباسلة، وإسنادًا لأخوتنا المجاهدين في الحرس الثوري الإسلامي، ودفاعًا عن الإسلام وردًا على الاعتداءات الآثمة من قبل أميركا و"إسرائيل" الشر، في خضم المرحلة الثانية من عمليات مجاهدي كتائب جند الكرار في بلاد الشام، استهدف مجاهدونا برشقة صاروخية مباركة التواجد الأميركي الغاشم في مطار تدمر العسكري مساء يوم 29/3/2026، وكانت الإصابة مباشرة".

وفي بيان سابق يوم السبت، قالت الكتائب "إن وحدة الرصد والاستطلاع التابعة لها رصدت، خلال الـ96 ساعة الماضية، استخدام "قوات العدو الصهيو-أميركي" للمطارات العسكرية السورية، بما فيها مطار المزة قرب دمشق، ومطارا التيفور (تي-4) والشعيرات في ريف حمص، لدعم العمليات العسكرية واللوجستية عبر طائرات الشحن والتزود بالوقود".

وأضافت: "هذا الدعم يستهدف العدوان على بلاد المسلمين في المنطقة، وخصوصًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق الشقيق"، محذرة قوات العدو من "مواصلة استخدامها لأراضي بلادنا كمنطلق للعدوان الغاشم"، متوعدة بأنها ستأخذ على عاتقها منعهم من هذا الغرض "مرغمين بقوة وبأس مجاهدينا".

