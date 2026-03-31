أسفرت حملة الاعتقالات التعسّفية التي تقودها الأجهزة الأمنية في البحرين على خلفية الأحداث المرتبطة بالعدوان الصهيوأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية شهر آذار/مارس، عن اعتقال عالم دين وعدد من المواطنين يوم الإثنين 30 آذار/مارس 2026.

وتجاوز العدد الكلي للمعتقلين 200 شخص، فيما تم استدعاء آلاف المواطنين للتحقيق، في إطار الإجراءات الظالمة والمتصاعدة التي تشهدها البحرين.

في هذا السياق، استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية، عالم الدين الشيخ عزيز الخضران، للتحقيق الأمني، قبل أن تعتقله على خلفية مواقفه المعلنة تجاه القضايا الإسلامية والوطنية.

من جانبها، استدعت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، عالم الدين الشيخ حسن القصاب، للتحقيق الأمني، واعتقلته بسبب إجابته عن استفتاء شرعي يتعلق بالأحداث.

إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية، الحاج محمود كويد، والحاج يوسف محمد إبراهيم، والشاب علي سعيد عبد الحسن، والرادود محمود القلاف، والشاب مهدي محمد كاظم، والشاب سجاد الجوهر، والشاب علي حاجي، والشاب علي فاضل مرهون، والشاب جابر عقيل، والفتى سيد مهدي جعفر، والشاب حسن يوسف، والشاب محمد حمزة، والشاب حسين جعفر، في قائمة محدثة لاعتقالات طالت عدداً من المواطنين أثناء مرورهم بنقاط تفتيش أمنية، أو استدعائهم وتوقيفهم.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين عما أسمته "خلية إرهابية تنتمي لحزب الله"، وشملت ثلاثة مواطنين هم أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، حسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، منتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، ونشرت صورهم وأسماءهم دون إكمال التحقيقات، ومن المؤكد أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، خصوصاً بعد سقوط ضحية على يد جهاز المخابرات الوطني.

ويقود النظام حملة أمنية على المواطنين المتضامنين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو المتعاطفين مع ضرب القواعد والمصالح الأميركية في البلاد، وتستعر بشكل متصاعد ضمن حالة أحكام عرفية غير معلنة.

وتزداد الخشية من تعرض المعتقلين، بشكل مؤكد، لتعذيب شديد داخل الأجهزة الأمنية، بعد المشاهد الصادمة التي أظهرت آثار التعذيب على جسد المعتقل السيد محمد الموسوي، الذي اعتقل قبل ما يقارب 10 أيام من استشهاده.

وشملت الحملة استهداف المواطنين بالتخوين والتشهير والتجريح الطائفي، حيث يرعى النظام ذلك عبر الصحف المحلية والمنصات الإلكترونية.

