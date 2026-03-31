الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

عكار تُشيّع ابنها الشهيد العسكري علي عجم: دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود
لبنان

عكار تُشيّع ابنها الشهيد العسكري علي عجم: دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود

2026-03-31 15:30
35

شيّعت بلدة مشتى حمود في عكار ابنها الشهيد العسكري في الجيش اللبناني علي عجم الذي ارتقى إثر استهداف "إسرائيلي" لحاجز للجيش في منطقة العامرية في صور.

وانطلق موكب التشييع في أجواء من الغضب، حيث رفع المشيّعون الأعلام اللبنانية وصور الشهيد وسط حضور رسمي وعسكري وشعبي حاشد. 

وألقيت كلمات باسم العائلة  أكدت أن دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود والتضحية، فيما عاهد المشاركون على الاستمرار في الدفاع عن الوطن وصون كرامته.

وقد ووري الشهيد الثرى في جبانة بلدته بعد أداء الصلاة على وقع التحية العسكرية وسط دعوات بالرحمة له والصبر لعائلته.

الكلمات المفتاحية
عكار العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
عكار تُشيّع ابنها الشهيد العسكري علي عجم: دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود
عكار تُشيّع ابنها الشهيد العسكري علي عجم: دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود
لبنان منذ 44 دقيقة
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة