شيّعت بلدة مشتى حمود في عكار ابنها الشهيد العسكري في الجيش اللبناني علي عجم الذي ارتقى إثر استهداف "إسرائيلي" لحاجز للجيش في منطقة العامرية في صور.

وانطلق موكب التشييع في أجواء من الغضب، حيث رفع المشيّعون الأعلام اللبنانية وصور الشهيد وسط حضور رسمي وعسكري وشعبي حاشد.

وألقيت كلمات باسم العائلة أكدت أن دماء الشهداء ستبقى عنوانًا للصمود والتضحية، فيما عاهد المشاركون على الاستمرار في الدفاع عن الوطن وصون كرامته.

وقد ووري الشهيد الثرى في جبانة بلدته بعد أداء الصلاة على وقع التحية العسكرية وسط دعوات بالرحمة له والصبر لعائلته.

