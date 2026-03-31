كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أبو عبيدة: بوركت سواعد أبطال المقاومة في لبنان التي تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرة
أبو عبيدة: بوركت سواعد أبطال المقاومة في لبنان التي تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرة

2026-03-31 17:07
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: "بوركت سواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان التي تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرةً كان آخرها  العملية النوعية أمس"، مردفًا: "إننا ندعوهم لتكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب سجون الاحتلال، لا سيما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى".

وتابع: "لقد أثبتت مسيرة جهاد شعبنا ضد الصهاينة أن الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو بالمقاومة، وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير، ونحثُّ أبطال حزب الله أن يكملوا المهمة، ويقيننا بالله أنه لن يُضيّع أسرانا الأحرار، وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجًا ومخرجًا".

وأكد أنّ هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى، والعدوان على شعوبنا العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكوناتِ أمتنا وأحرار العالم، بذل كل جهدٍ ممكنٍ لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غَيّه، وذلك أضعفُ الإيمان.

