بيان صادر عن حزب الله حول الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية:

ينفي حزب الله نفيًا قاطعًا الادعاءات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية، ويؤكد أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، سواء لجهة الحديث عن ارتباط مزعوم بأشخاص داخل البحرين، أو لجهة الادعاء بتلقي تدريبات في لبنان، أو جمع أموال تحت أي غطاء.

ويؤكد حزب الله أن تكرار هذا النمط من الاتهامات الجاهزة والمعلبة باتت أهدافه ومراميه مكشوفة للنيل من المقاومة وتشويه صورتها في ظلّ التصدي البطولي للعدوان "الإسرائيلي" الأميركي.

الكلمات المفتاحية