כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري الإسلامي يوجه تحذيرًا لموظفي عدد من الشركات الأجنبية: غادروا فورًا

بيان صادر عن الحرس الثوري الإسلامي: 

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

تحذير إلى القيادة الحاكمة في الولايات المتحدة المعتدية والشركات التجسسية التابعة لها!!!!

لقد تجاهلتم تحذيراتنا المتكررة بضرورة وقف العمليات الإرهابية، واليوم أيضًا، أسفرت هجماتكم الإرهابية مع حلفائكم "الإسرائيليين" عن استشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين؛ وبما أن العنصر الرئيسي في تصميم وتتبع أهداف الاغتيال هو شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والذكاء الاصطناعي (AI) الأميركية، فإننا، ردًا على هذه العمليات الإرهابية، نعلن أن المؤسسات الرئيسة المؤثرة في هذه العمليات ستصبح من الآن فصاعدًا أهدافًا مشروعة لنا.

نوصي موظفي هذه المؤسسات، حفاظًا على حياتهم، بمغادرة أماكن عملهم فورًا. كذلك، نوصي سكان المناطق المحيطة بهذه الشركات في جميع دول المنطقة بمغادرة أماكنهم ضمن نطاق كيلومتر واحد والتوجه إلى أماكن آمنة.

الشركات التي تشارك بشكل فعال في تصميم العمليات الإرهابية ستواجه ردًا مقابلًا عن كل عملية اغتيال.

وتُعلن هذه الشركات على النحو التالي:

سيسكو
إتش بي (HP)
إنتل
أوراكل
مايكروسوفت
آبل
غوغل
ميتا
آي بي إم
دِل
بالانتير
إنفيديا
جي بي مورغان
تسلا
جنرال إلكتريك
سباير سوليوشن
جي 42
بوينغ

اعتبارًا من الساعة 20:00 يوم الأربعاء 1 أبريل (بتوقيت طهران)، ستكون هذه الشركات بانتظار استهداف وحداتها مقابل كل عملية اغتيال داخل إيران.

