البيان رقم 50 للجيش الإيراني:

ردًا على جرائم الكيان الصهيوني وأميركا المعتدية في استهداف البنى التحتية لبلادنا، تم منذ فجر اليوم استهداف مراكز إستراتيجية ومهمة في مجالات الاتصالات والمخابرات والصناعة، التابعة لشركات "سيمنس" و"تلِكوم" و"AT&T" الخاصة بجيش الكيان القاتل للأطفال، وذلك في بن غوريون وحيفا، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

مركز البرمجيات الصناعية التابع لشركة "سيمنس" في المناطق الوسطى من الأراضي المحتلة (بالقرب من مطار بن غوريون)، يركّز على التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، ويُستخدم لتحسين خطوط إنتاج الأسلحة وتصميم الأنظمة العسكرية.

كما يُعد مركز الاتصالات التابع لشركة "AT&T" في حيفا أحد مراكز البحث والتطوير الأميركية، ويعمل في مجالات تقنيات الشبكات المتقدمة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي لصالح جيش الاحتلال.

ويعلن مجاهدو الجيش الإيراني، وبمساندة مؤمنة من مختلف فصائل القوات المسلحة، أنهم سيواصلون الرد على أي عدوان دون أي تردد، مستندين إلى قوة نابعة من الإيمان والقدرات الوطنية، حتى إزالة تهديد الحرب بالكامل عن إيران ومعاقبة المعتدين.

