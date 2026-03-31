نظم إعلاميو صيدا، وقفة تضامنية بعنوان إعلامنا مقاومة، تحية للشهداء علي شعيب وفاطمة فتوني وشقيقها محمد فتوني، شاركت فيها فاعاليات سياسية وحزبية ودينية، أمام النصب التذكاري في ساحة الشهداء صيدا، حيث رفع المشاركون لافتاتٍ تُندّد باستهداف الإعلاميين، وتؤكد أن الكلمة لن تُقمع وأن الحقيقة ستبقى حاضرة رغم كل محاولات العدو الصهيوني لإخمادها، وأن استهداف العدو للإعلام هو استهدافٌ للحقيقة نفسها.

وأُلقيت كلمات لكل من: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين، الأمين العام للحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو والشيخ حسام العيلاني، مراسل قناة المنار وإذاعة النور أمين شومر، جمال الغربي باسم قناة الميادين، نقيب المصورين الصحافيين علي علوش.

