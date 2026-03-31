كشف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء (31 آذار 2026) في اجتماع الحكومة، أن "إسرائيل" بصدد مفاوضات متقدمة لإنشاء تحالف إقليمي يشمل دولًا عربية تفكر، بحسب قوله، في الانضمام بشكل نشط إلى القتال، وفقًا لصحيفة "معاريف".

وفي صلب حديثه في اجتماع الحكومة، تطرق نتنياهو إلى الأزمة في طرق التجارة والفرصة الإستراتيجية التي نشأت نتيجة لذلك، بحسب الصحيفة، قائلًا: "الأمريكيون يريدون التعامل بالقوة مع قضية مضيق هرمز، وأتمنى أن ينجحوا"، مضيفًا: "يجب أخذ هذه السيطرة من إيران. يجب تجاوز هذا الأمر بعد الحرب عبر أنابيب من السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط. هناك فرصة نادرة لتحالف إقليمي واسع مع الدول العربية والمنطقة".

وتابعت الصحيفة: "في هذا السياق، كشف نتنياهو عن تقارب بين "إسرائيل" ودول المنطقة، وزعم أنه وصل إلى مرحلة عملية. وقال: "نحن نُنشئ تحالفات مع دول عربية تتحدث عن قتال مشترك إلى جانبنا"".

ولفتت الصحيفة إلى أن "نتنياهو انتقد زعماء العرب على تهاونهم في الماضي"، وفق تعبيره.

وإلى جانب الاستعراض الأمني، استغل نتنياهو المنصة للهجوم بشدة على الإعلام، على ما تورد معاريف، مؤكدًا أن جهات مختلفة تضر بالجهد الحربي. وقال في الاجتماع: "هناك صناعة إحباط لم أرَ مثلها، وذلك في أثناء حرب وجودية". وأضاف: "هذا ببساطة يثبط معنويات الشعب ويرفع معنويات العدو. الشعب والمقاتلون يفهمون الإنجازات وكذلك التحديات التي نواجهها".

وتأتي تصريحات نتنياهو في افتتاح اجتماع الحكومة اليوم استمرارًا لتصريحاته التي بُثت الليلة الماضية في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية المحافظة Newsmax. وفي المقابلة كشف أن "هناك أفكارًا بعد الحرب لنقل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط. يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة في تحقيق ذلك وتمكين تدفق النفط والغاز بحرية مطلقة".

الكلمات المفتاحية