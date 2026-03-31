قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: "ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة"، مضيفًا: "أتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق، وهذا لا يعني أننا نتفاوض".

وفي حديث للجزيرة، أوضح عراقجي، أن الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء، ولا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية، وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن.

ولفت إلى أن تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة، وتحت إشراف مجلس الأمن القومي، مردفًا: "لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط".

وأكد أن بلاده لم تتخذ أي قرار بشأن المفاوضات، ولديها ملاحظات عليها، مضيفًا: "وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة".

وشدد على أن إيران لن تقبل بوقف إطلاق النار، بل تسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها.

وقال إن شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر، مضيفًا: "لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام".

وإذ بيّن عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا، قال: "إننا مستعدون لأي مواجهة برية، وأتمنى ألا يرتكب الأعداء أي خطأ في الحسابات".

وتابع قائلاً: "إننا لم نكن نرغب في الحرب، ولم نبدأها، وندافع عن أنفسنا فقط"، مردفًا: "لا نهاجم أصدقاءنا في الخليج ونستهدف فقط القواعد والأصول الأميركية".

وختم: "ستكون هناك صعوبات في بناء الثقة مع دول الجوار مستقبلًا، لكنني متأكد أننا سنعيد بناءها".

