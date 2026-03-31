الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
عراقجي: أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر ولا يعني هذا تفاوضًا
عراقجي: أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر ولا يعني هذا تفاوضًا

2026-03-31 21:37
قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: "ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة"، مضيفًا: "أتلقى رسائل من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق، وهذا لا يعني أننا نتفاوض".

وفي حديث للجزيرة، أوضح عراقجي، أن الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء، ولا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية، وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن.

ولفت إلى أن تبادل الرسائل يتم ضمن إطار محدد عبر الحكومة، وتحت إشراف مجلس الأمن القومي، مردفًا: "لم نرسل أي رد على المقترحات الأمريكية الـ15 ولم نقدم أي مقترحات أو شروط".

وأكد أن بلاده لم تتخذ أي قرار بشأن المفاوضات، ولديها ملاحظات عليها، مضيفًا: "وشروطنا لإنهاء الحرب واضحة".

وشدد على أن إيران لن تقبل بوقف إطلاق النار، بل تسعى لوقف كامل للحرب ليس في إيران وحدها بل في المنطقة كلها.

وقال إن شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر، مضيفًا: "لا يمكن تهديد الشعب الإيراني وعلى الرئيس الأمريكي مخاطبته باحترام".

وإذ بيّن عراقجي أن مضيق هرمز مفتوح بشكل كامل ومغلق فقط بوجه من يحاربوننا، قال: "إننا مستعدون لأي مواجهة برية، وأتمنى ألا يرتكب الأعداء أي خطأ في الحسابات".

وتابع قائلاً: "إننا لم نكن نرغب في الحرب، ولم نبدأها، وندافع عن أنفسنا فقط"، مردفًا: "لا نهاجم أصدقاءنا في الخليج ونستهدف فقط القواعد والأصول الأميركية".

وختم: "ستكون هناك صعوبات في بناء الثقة مع دول الجوار مستقبلًا، لكنني متأكد أننا سنعيد بناءها".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة