استهدفت البوارج الحربية "الإسرائيلية" أكثر من سيارة في منطقة الجناح في العاصمة بيروت، عند الجهة الشمالية لسوق الروشة، وقد حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان وكذلك فرق الإطفاء لاخماد النيران التي اندلعت فيها.

أعلنت وزارة الصحة في حصيلة أولية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة واحد وعشرين آخرين في الاستهداف الصهيوني لمنطقة الجناح.

وقد تزامن الاستهداف مع تحليق للطيران الحربي المسيّر في اجواء المنطقة.

وفي السياق نفسه، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة بجروح جراء استهداف طيران العدو المُسيّر لسيارة على اوتوستراد خلدة جنوب بيروت بأكثر من صاروخ.

إضافة لذلك، وقعت أضرار كبيرة في السيارات التي كانت قريبة من السيارة المستهدفة، وأضرار جسيمة في المحال التجارية.

