الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي هيئة الأركان الإيرانية: القوات المسلحة ماضية في نهج الشهداء وستذيق الأعداء الذل

لبنان

عداون صهيوني جديد يستهدف العاصمة بيروت.. شهداء وجرحى في منطقتَي الجناح وخلدة
لبنان

2026-04-01 01:45
استهدفت البوارج الحربية "الإسرائيلية" أكثر من سيارة في منطقة الجناح في العاصمة بيروت، عند الجهة الشمالية لسوق الروشة، وقد حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان وكذلك فرق الإطفاء لاخماد النيران التي اندلعت فيها.

أعلنت وزارة الصحة في حصيلة أولية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة واحد وعشرين آخرين في الاستهداف الصهيوني لمنطقة الجناح.

وقد تزامن الاستهداف مع تحليق للطيران الحربي المسيّر في اجواء المنطقة.

وفي السياق نفسه، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة بجروح جراء استهداف طيران العدو المُسيّر لسيارة على اوتوستراد خلدة جنوب بيروت بأكثر من صاروخ.

إضافة لذلك، وقعت أضرار كبيرة في السيارات التي كانت قريبة من السيارة المستهدفة، وأضرار جسيمة في المحال التجارية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني بيروت العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ 56 دقيقة
بالفيديو| استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة
بالفيديو| استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "ليمان" بسربٍ من المسيّرات
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يدين
حزب الله يدين "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين": شرعنة للقتل العمد بغطاء قانوني زائف
لبنان منذ 3 ساعات
وقفة تضامنية بعنوان
وقفة تضامنية بعنوان "إعلامنا مقاومة" في صيدا
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عداون صهيوني جديد يستهدف العاصمة بيروت.. شهداء وجرحى في منطقتَي الجناح وخلدة
عداون صهيوني جديد يستهدف العاصمة بيروت.. شهداء وجرحى في منطقتَي الجناح وخلدة
لبنان منذ 56 دقيقة
السيد الخامنئي في رسالة للشيخ قاسم: دعمنا ثابت للمقاومة ضد العدو الصهيوني والأميركي
السيد الخامنئي في رسالة للشيخ قاسم: دعمنا ثابت للمقاومة ضد العدو الصهيوني والأميركي
إيران منذ ساعتين
حزب الله يدين
حزب الله يدين "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين": شرعنة للقتل العمد بغطاء قانوني زائف
لبنان منذ 3 ساعات
بين النزوح والصمود… البقاع الغربي في مواجهة الإنذارات
بين النزوح والصمود… البقاع الغربي في مواجهة الإنذارات
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة