أكَّدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر خاتم الأنبياء أنَّ يوم الجمهورية الإسلامية في إيران يُعدّ ثمرة الإرادة الوطنية للشعب الإيراني، ودليلًا على مواجهة الاستكبار، لتحقيق أهداف الاستقلال والحرية وإقامة الجمهورية الإسلامية على أساس الديمقراطية الدينية.

وفي بيانٍ لها، تقدَّمت كلٌّ من هيئة الأركان ومقر خاتم الأنبياء، بالتهنئة إلى سماحة آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي وإلى الشعب الإيراني العزيز، الشامخ والمقاوم وذلك بمناسبة يوم "12 فروردين" (يوم الجمهورية الإسلامية في إيران).

وأشار البيان إلى أنَّ "القوات المسلحة واصلت، على مدى 47 عامًا من التضحية والصمود في مواجهة مختلف المؤامرات والاعتداءات، أداء دورها"، لافتةً إلى أنه "في وقت سخّر فيه الأعداء الأمريكيون والصهاينة كل إمكاناتهم للاعتداء على إيران، فإن القوات المسلحة، وبالإرادة الإلهية والدعم الشعبي، وجّهت ضربات قوية وقاصمة، أوقعت الأعداء في حالة من العجز والإذلال والشلل".

وأوضح أن "أبناء الشعب الإيراني الواعي والغيور في صفوف القوات المسلحة سيواصلون السير على نهج الشهداء، ومنهم القادة الشهداء صُنّاع العزة، علي رضا تنغسيري وجمشيد إسحاقي، بثبات وشجاعة وقوة في الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية"، مؤكدًا أنهم "سيجعلون أعداء إيران يندمون على أفعالهم ويذوقون الذل والهوان".

