دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 31/03/2026، 45 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 23:00 أمس الإثنين 30-03-2026 استهداف دبّابة ميركافا على طريق بلدتي القنطرة الطيبة في جنوب لبنان بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق، ما استدعى حضور قوّة لإخلاء الإصابات وسحب الدبّابة تحت غطاء دخانيّ كثيف تزامن مع قصف بالقذائف الفوسفوريّة.

2- الساعة 00:30 استهداف حاجزًا عسكريًّا في مستوطنة مسكاف عام بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 03:00 كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوّة مدرّعة تتبع جيش العدوّ الإسرائيليّ أثناء تقدمها في بلدة بيت ليف، ولدى وصول القوّة إلى نقطة المقتل فجّر المجاهدون عبوات ناسفة واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة وحقّقوا إصابات مباشرة، أتبعها المجاهدون باستهداف قوّة التعزيز التي حضرت إلى المكان بالصواريخ الموجّهة والمباشرة ما أدّى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح من بينهم قائد كتيبة في لواء ناحل حسب اعتراف العدوّ، واستمرّ الاشتباك حتّى 06:00 صباحًا.

4- الساعة 03:00 استهداف منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

5- الساعة 04:30 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلّث السدر - فريز في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 05:00 استهداف أجهزة الاتصال والمراقبة في نقطة مستحدثة لجيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 09:30 استهداف ثكنة أدميت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بقذائف المدفعيّة.

9- الساعة 11:15 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 11:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المطلّة بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 12:50 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

12- بين الساعة 12:50 والساعة 13:30 استهداف تجمّعات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصلياتٍ صاروخيّة.

13- الساعة 14:30 استهداف دبّابة ميركافا عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

14- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 15:30 استهداف موكب قياديّ رفيع للعدوّ الإسرائيليّ في تلّة العويضة بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

16 الساعة 15:30 استهداف ناقلة جند في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

17- الساعة 16:10 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 17:10 استهداف قوّة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة القوزح بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

19- الساعة 18:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بصاروخ موجّه ما أدّى إلى تدميرها.

20- الساعة 18:05 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 18:10 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بلاط المستحدث بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 18:10 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 19:20 وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة شلومي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2 استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجيّة للرصد والرقابة البحريّين على مستوى الساحل الشماليّ) بصلية من الصواريخ النوعية.

25- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

26- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2 استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

27- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة شلومي بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة بيريا (القاعدة الأساسيّة للدفاع الجوّيّ والصاروخيّ التابع ‏لقيادة المنطقة الشماليّة) شمال مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

34- الساعة 20:00 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخية.

35- الساعة 20:25 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت تشريحا بصلية صاروخيّة.

36- الساعة 20:25 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي موجة عمليّات خيبر 2، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

37- الساعة 20:30 اشتباك مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وقذائف المدفعيّة في بلدة شمع وتحقيق إصابات مؤكّدة.

38- الساعة 21:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ وآليّة هامر في بلدة القنطرة بمسيّرة انقضاضيّة.

39- الساعة 21:50 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

40- الساعة 22:15 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ثكنة زرعيت بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

41- الساعة 22:20 استهداف تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بالأسلحة المناسبة وقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

42- الساعة 22:50 استهداف تجمّع كبير لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

43- الساعة 22:55 ردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة موقع رأس الناقورة البحريّ بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

44- الساعة 23:15 إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء منطقة العيشيّة جبل الريحان بصاروخ أرض جوّ.

45- الساعة 23:25 استهداف دبّابة ميركافا عند مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

