دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 31/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأربعاء 01-04-2026 شركة يوديفات للصناعات العسكريّة شرق مدينة حيفا المحتلّة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 01-04-2026‏

12 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، وفي إطار موجة عمليّات خيبر 2، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الأربعاء 01-04-2026 معسكر محانييم شرق مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

الأربعاء 01-04-2026‏

بيان رقم (3)

دفاعًا عن لبنان وشعبه، يخوض مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 1:50 الأربعاء 01-04-2026 اشتباكات عنيفة مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط القلعة في بلدة شمع بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة، واستهدف المجاهدون آليّة عسكرية بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة، ولا تزال الاشتباكات مستمرّة حتى الساعة.

الأربعاء 01-04-2026‏

بيان رقم (4)

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:15 الأربعاء 01-04-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

الأربعاء 01-04-2026‏

