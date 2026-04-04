الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
لبنان

من صور إلى سحمر.. تدمير ممنهج للبنى التحتية في الجنوب والبقاع
2026-04-04 05:11
مجزرة أمام مسجد سحمر وسلسلة غارات على صور والضاحية تخلّف شهداء وجرحى
أدى العدوان الجوي والمدفعي الصهيوني المستمر على مختلف المناطق اللبنانية مساء يوم الجمعة 3 نيسان/أبريل 2026 وفجر يوم السبت إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات بجروح، بالتزامن مع تدمير ممنهج للبنى التحتية والمنشآت الحيوية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وارتكب الطيران الحربي مجزرة في بلدة سحمر بالبقاع الغربي عقب استهدافها بثلاث غارات متتالية، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن إحدى الغارات استهدفت البلدة أثناء خروج المصلين من المسجد، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 15 آخرين بجروح. 

وفي سياق التضييق الميداني، دمرت غارة أخرى الجسر الذي يربط بلدة سحمر ببلدة مشغرة بالكامل لقطع أوصال المنطقة.

وكثفت الطائرات الحربية غاراتها على قضاء صور، حيث شنت سلسلة من الهجمات العنيفة على منطقة الحوش، واستهدفت بغارة أخرى المنطقة الصناعية عند مفرق بلدة معركة، مما أسفر عن تدمير عدد من المباني وإصابة 10 جرحى على الأقل وفقاً لبيان وزارة الصحة. كما أدى العصف الناتج عن هذه الغارات إلى تضرر المستشفى اللبناني الإيطالي في صور بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تسجيل غارة أخرى على بلدة المنصوري.

 


النبطية ومرجعيون وبنت جبيل: غارات وقصف مدفعي
توزعت الاستهدافات الجوية في الجنوب لتطال بلدات كفرصير، ودير الزهراني، وزوطر الشرقية في قضاء النبطية، بالإضافة إلى غارة على بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وبلدة مجدل سلم في قضاء بنت جبيل. وترافق ذلك مع قصف مدفعي مركز طال المنطقة الواقعة بين بلدتي جديدة مرجعيون ودبين.

غارات على الضاحية
في بيروت، استهدفت 3 غارات الضاحية الجنوبية فجر اليوم السبت، بعد ساعات طويلة من التحليق المكثف وتنفيذ غارات وهمية استمرت منذ مساء الجمعة وحتى ما بعد منتصف الليل.

