كشفت تقارير استخباراتية أميركية أنّ القوات المسلحة الإيرانية، قامت بحفر ملاجئ صواريخ وأنفاق تحت الأرض، تعرّضت لقصف بقنابل أميركية و"إسرائيلية"، إلا أن هذه "المنشآت أعيدت إلى العمل خلال ساعات من الهجوم"، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

واحتفظت إيران بكمية كبيرة من صواريخها وقاذفاتها المتنقلة، وفقاً للتقارير نفسها.

وأشارت وكالات الاستخبارات الأميركية، إلى وجود شكوك حول مدى قدرة الولايات المتحدة على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، مشيرةً إلى أن التقييمات الدقيقة للقدرات الحالية "لا تزال غير واضحة"، نظرًا لنشر إيران "أعدادًا كبيرة من الشراك الخداعية، وعدم تأكد واشنطن من عدد منصات الإطلاق التي تم تدميرها فعليًا.

"إخفاق استخباري وتضليل ميداني"

وبيّنت المعطيات أن تقديرات الولايات المتحدة لعدد منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قبل الحرب "لم تكن دقيقة"، وأن المخابئ والكهوف والصوامع تحت الأرض، رغم ظهورها متضررة في البداية، "تمكنت إيران من استخراج منصات الإطلاق منها بسرعة وإطلاق الصواريخ مرة أخرى".

وفي سياق متصل، وجّه المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، رسالة حازمة للأعداء، قبل يومين، بالقول: "إنكم لا تعلمون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية.. المراكز التي تظنون أنكم استهدفتموها ضئيلة، وقدراتنا الاستراتيجية تُنتَج في أماكن لا تعلمون عنها شيئًا".



الكلمات المفتاحية