كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي "تلغراف": هكذا شتّتت حرب ترامب "السامة" على إيران اليمين الأوروبي

بعد مزاعم ترامب.. شبكة أميركية: إيران تُلحق خسائر عسكرية جوية جسيمة بالجيش الأميركي
بعد مزاعم ترامب.. شبكة أميركية: إيران تُلحق خسائر عسكرية جوية جسيمة بالجيش الأميركي

2026-04-04 07:13
تحدثت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية عن إلحاق القوات الإيرانية خسائر عسكرية جوية جسيمة بالجيش الأميركي خلال يوم واحد، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدميرها.

وأكدت الشبكة أن إيران تسببت بتحطم طائرتين عسكريتين وإصابة مروحيتين خلال يوم واحد عقب تصريحات ترامب، في "ضربة قاسية" للإدارة الأميركية.

ووفقًا للمعطيات الميدانية التي نشرتها الشبكة، تسببت النيران الإيرانية خلال الساعات الماضية في تحطم طائرة حربية من طراز "F-15"، وطائرة هجومية من طراز "A-10"، بالإضافة إلى إصابة مروحيتين من طراز "بلاك هوك".

وقالت الشبكة "إن هذه النكسة العسكرية تأتي بعد أقل من 48 ساعة فقط على الخطاب المتلفز للرئيس ترامب، الذي قال إن قدرات إيران قد تم تدميرها بالكامل".

وأشارت الشبكة إلى أنّ نجاح طهران في استهداف هذه الأصول الجوية المتنوعة خلال 24 ساعة فقط، يضع مصداقية البيت الأبيض على المحك، ويثبت أن القوة الجوية والدفاعية الإيرانية لا تزال تحتفظ بفاعلية عالية وقدرة على توجيه ضربات دقيقة ومؤلمة للقوات الأميركية في المنطقة، ردًا على العدوان المستمر.

وفي أول تعليق له، حاول ترامب التقليل من شأن الخسائر، زاعمًا أن إسقاط المقاتلة "لن يؤثر على الإطلاق" على مسار المفاوضات بين الجانبين، في حين رفض الخوض في تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ الجارية داخل الأراضي الإيرانية.

بالتوازي مع التقارير الأميركية، أعلن الحرس الثوري الإيراني في إيران عن "يوم أسود للعدو"، مؤكدًا إسقاط مقاتلة و5 أهداف معادية أخرى، من بينها صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة.


 

دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
آبادي: إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا على أي عدوان
