تحدثت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية عن إلحاق القوات الإيرانية خسائر عسكرية جوية جسيمة بالجيش الأميركي خلال يوم واحد، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدميرها.

وأكدت الشبكة أن إيران تسببت بتحطم طائرتين عسكريتين وإصابة مروحيتين خلال يوم واحد عقب تصريحات ترامب، في "ضربة قاسية" للإدارة الأميركية.

ووفقًا للمعطيات الميدانية التي نشرتها الشبكة، تسببت النيران الإيرانية خلال الساعات الماضية في تحطم طائرة حربية من طراز "F-15"، وطائرة هجومية من طراز "A-10"، بالإضافة إلى إصابة مروحيتين من طراز "بلاك هوك".

وقالت الشبكة "إن هذه النكسة العسكرية تأتي بعد أقل من 48 ساعة فقط على الخطاب المتلفز للرئيس ترامب، الذي قال إن قدرات إيران قد تم تدميرها بالكامل".

وأشارت الشبكة إلى أنّ نجاح طهران في استهداف هذه الأصول الجوية المتنوعة خلال 24 ساعة فقط، يضع مصداقية البيت الأبيض على المحك، ويثبت أن القوة الجوية والدفاعية الإيرانية لا تزال تحتفظ بفاعلية عالية وقدرة على توجيه ضربات دقيقة ومؤلمة للقوات الأميركية في المنطقة، ردًا على العدوان المستمر.

وفي أول تعليق له، حاول ترامب التقليل من شأن الخسائر، زاعمًا أن إسقاط المقاتلة "لن يؤثر على الإطلاق" على مسار المفاوضات بين الجانبين، في حين رفض الخوض في تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ الجارية داخل الأراضي الإيرانية.

بالتوازي مع التقارير الأميركية، أعلن الحرس الثوري الإيراني في إيران عن "يوم أسود للعدو"، مؤكدًا إسقاط مقاتلة و5 أهداف معادية أخرى، من بينها صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة.





