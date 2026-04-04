قالت صحيفة "تايمز" البريطانية "إن إسقاط طائرة أميركية في الأراضي الإيرانية يُثير مخاوف جدية من أزمة "رهائن" (أسرى) محتملة، في الوقت الذي تعرض فيه إيران مكافآت مالية لمن يعثر على الأميركي المفقود".

وأوضحت الصحيفة البريطانية - في تقرير بقلم جورج غريلز من واشنطن– أن صور مقعد "الطرد" (مقعد الإخراج السريع والاضطراري للطيار من الطائرة) في صحراء إيران أظهرت أن أحد الطيارين الأميركيين قد نجا، في حين لا يزال زميله مفقودًا" وفق قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى عملية محاولة إنقاذ تم خلالها تصوير طائرات "هيركول سي-130 جي سوبر"، وهي تزود مروحيات بلاك هوك بالوقود على بعد أكثر من 100 ميل من الحدود العراقية، ضمن عملية البحث عن الطيارين.

ويأتي هذا الحادث وسط حملة عسكرية أميركية و"إسرائيلية" استخدمت فيها القنابل الذكية بعد استنفاد صواريخ "توماهوك" باهظة الثمن، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترمب دليلًا على التفوق الجوي الأميركي في إيران، رغم أن الحادث كشف هشاشة الوضع على الأرض ومخاطر العدوان العسكري على إيران.

وكان ترامب يشعر بفخر شخصي لأن الطائرات الأميركية المقاتلة كانت تطير في الأجواء الإيرانية دون اعتراض، وقال قبل أسبوعين "لقد أسقطنا دفاعهم الجوي، لا يوجد أي دفاع جوي على الإطلاق" على حد زعمه.



