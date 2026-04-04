الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
عربي ودولي

بعد إسقاط طائرة أميركية..
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

بعد إسقاط طائرة أميركية.. "تايمز": خوف أميركي من أزمة "رهائن" في إيران

2026-04-04 07:57
131

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية "إن إسقاط طائرة أميركية في الأراضي الإيرانية يُثير مخاوف جدية من أزمة "رهائن" (أسرى) محتملة، في الوقت الذي تعرض فيه إيران مكافآت مالية لمن يعثر على الأميركي المفقود".

وأوضحت الصحيفة البريطانية - في تقرير بقلم جورج غريلز من واشنطن– أن صور مقعد "الطرد" (مقعد الإخراج السريع والاضطراري للطيار من الطائرة) في صحراء إيران أظهرت أن أحد الطيارين الأميركيين قد نجا، في حين لا يزال زميله مفقودًا" وفق قول الصحيفة. 

وأشارت الصحيفة إلى عملية محاولة إنقاذ تم خلالها تصوير طائرات "هيركول سي-130 جي سوبر"، وهي تزود مروحيات بلاك هوك بالوقود على بعد أكثر من 100 ميل من الحدود العراقية، ضمن عملية البحث عن الطيارين.

ويأتي هذا الحادث وسط حملة عسكرية أميركية و"إسرائيلية" استخدمت فيها القنابل الذكية بعد استنفاد صواريخ "توماهوك" باهظة الثمن، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترمب دليلًا على التفوق الجوي الأميركي في إيران، رغم أن الحادث كشف هشاشة الوضع على الأرض ومخاطر العدوان العسكري على إيران. 

وكان ترامب يشعر بفخر شخصي لأن الطائرات الأميركية المقاتلة كانت تطير في الأجواء الإيرانية دون اعتراض، وقال قبل أسبوعين "لقد أسقطنا دفاعهم الجوي، لا يوجد أي دفاع جوي على الإطلاق" على حد زعمه.
 

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
مقالات مرتبطة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
آبادي: إيران سترد ردًا حاسمًا وفوريًا على أي عدوان
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة