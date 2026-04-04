تُظهر صور نُشرت حديثًا أضرارًا جسيمة لحقت بمروحية أميركية من طراز "بوينغ سي-47 شينوك" التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار في الكويت.

وبحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت مروحية "بوينغ سي-47 شينوك" الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي لأضرار جسيمة في قمرة القيادة والمروحة الأمامية نتيجة هجوم إيراني.

ووفقًا لمصادر غير رسمية، وقع الحادث على ما يبدو نتيجة هجوم انتحاري بطائرة مسيّرة إيرانية في الأيام الأخيرة على قاعدة العديري في الكويت، والتي تُستخدم كقاعدة لتجميع القوات وتدريبها للعمليات.

وتُظهر صور نُشرت من داخل حظيرة الطائرات أو بالقرب من المروحية أضرارًا بالغة في الجزء الأمامي من قمرة القيادة وأحد المراوح الرئيسية، ما قد يُعطّل قدرة المروحية على الطيران.

ويُقدّر سعر مروحية "شينوك" الواحدة بنحو 40 مليون دولار، وتلعب هذه المروحية دورًا محوريًا في نقل القوات الثقيلة والمعدات والإغاثة.

