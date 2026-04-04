كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بالصور: تدمير مروحية نقل أميركية بقيمة 40 مليون دولار في الكويت
2026-04-04 08:25
تُظهر صور نُشرت حديثًا أضرارًا جسيمة لحقت بمروحية أميركية من طراز "بوينغ سي-47 شينوك" التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار في الكويت.

وبحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت مروحية "بوينغ سي-47 شينوك" الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي لأضرار جسيمة في قمرة القيادة والمروحة الأمامية نتيجة هجوم إيراني.

ووفقًا لمصادر غير رسمية، وقع الحادث على ما يبدو نتيجة هجوم انتحاري بطائرة مسيّرة إيرانية في الأيام الأخيرة على قاعدة العديري في الكويت، والتي تُستخدم كقاعدة لتجميع القوات وتدريبها للعمليات.

وتُظهر صور نُشرت من داخل حظيرة الطائرات أو بالقرب من المروحية أضرارًا بالغة في الجزء الأمامي من قمرة القيادة وأحد المراوح الرئيسية، ما قد يُعطّل قدرة المروحية على الطيران.

ويُقدّر سعر مروحية "شينوك" الواحدة بنحو 40 مليون دولار، وتلعب هذه المروحية دورًا محوريًا في نقل القوات الثقيلة والمعدات والإغاثة.

الولايات المتحدة الأميركية الكويت العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
