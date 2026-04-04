في اليوم الـ177 من اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة سلسلة اعتداءات إضافية طاولت مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر محلية صباح اليوم السبت 04 نيسان/أبريل 2026، باستشهاد الفلسطينية روان فياض (19 عامًا) فجرًا جراء إصابتها بنيران قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في إطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق متفرقة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين اثنين جراء إطلاق زوارق حربية "إسرائيلية" النار على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، كما أصيب مواطنان جراء إطلاق الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيران رشاشاتها الثقيلة على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار باتجاه ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، أحدهما قرب مسجد علي (ع) في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والآخر شرق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 6 فلسطينيين جراء قصف جوي من مُسيّرة للاحتلال "الإسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو شرخ شمالي القطاع.

وواصلت فرق الهندسة العسكرية في قوات الاحتلال وفرق هندسية "إسرائيلية" أعمال النسف والتجريف لمنازل المواطنين في أجزاء جديدة من مدينة خان يونس والأحياء الشرقية لمدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.

وأدّت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الـ24 ساعة الماضية إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لليوم الثالث على التوالي، مانعة بذلك دخول أي نوع من المساعدات لأهالي غزة.

الإحصائيات

وفقًا للإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 713، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1943 مصابًا، في حين بلغ عدد جثامين الشهداء التي تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالها 756 جثمانًا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72289 شهيدًا، والمصابين 172043 مصابًا.



