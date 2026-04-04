أكد مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، في حركة حماس، أن سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال تُشكّل جريمة مستمرة، تستوجب محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.

ونعى مكتب الشهداء والجرحى والأسرى الشهيد الأسير المحرر رياض العمور من بلدة تقوع – بيت لحم، والمُبعد إلى جمهورية مصر العربية. وأوضح أن الشهيد العمور ارتقى شهيدًا، يوم أمس الجمعة (3 نيسان/أبريل 2026) في العاصمة المصرية القاهرة متأثرًا بتدهور حاله الصحية، نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمّد التي تعرّض لها على مدار سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال.

كما لفت إلى أن الشهيد العمور قد أمضى 23 عامًا من عمره، في سجون الاحتلال، صابرًا ثابتًا، واجه خلالها سياسات التعذيب والقمع والحرمان من العلاج، على الرغم من معاناته أمراضًا خطيرة في القلب وانتظاره لسنوات طويلة من دون علاج، في سياسة ممنهجة من القتل البطيء التي طالت آلاف الأسرى.

وبيّن المكتب أن الشهيد تحرر في صفقة تبادل الأسرى، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد سنوات من المعاناة، إلا أن آثار الإهمال الطبي والتنكيل الذي تعرّض له لاحقته حتى خارج السجن، ليرتقي شهيدًا بعيدًا عن أرضه ووطنه.

