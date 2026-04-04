اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 04 نيسان 2026 بتحليل الوضع العسكري والاقتصادي وغيره من الأبعاد المتأثرة بالحرب، مع الإشارة إلى التحولات في الإدارة الأميركية بالخصوص بعد جملة الإقالات التي حصلت من قبل إدارة ترامب.

مضيق الانفصال

كتبت صحيفة وطن أمروز: "بعد ساعات قليلة من إعلان دونالد ترامب احتمال انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوضح رئيس الوزراء البريطاني في بيان له أنه، رغم الضغوط المتزايدة عليه، لن يُقحم بلاده في الحرب الأميركية الصهيونية ضد إيران. وأضاف ستارمر: نعتقد أن هذه الحرب ليست حربنا، ورغم الضغوط المتزايدة، لن تدخل المملكة المتحدة هذه الحرب.

هذا هو أحدث بيان من مسؤولين أوروبيين يرفضون طلب ترامب من أعضاء الناتو المشاركة في عمل عسكري لفتح مضيق هرمز.

[...] قبل ستارمر، أعلن مسؤولون من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبعض أعضاء الناتو الآخرين رفضهم طلب ترامب المشاركة في العمل العسكري لفتح مضيق هرمز. يُعد هذا الرفض القاطع من أوروبا لطلبات ترامب المتكررة حدثًا غير مسبوق في العلاقات بين ضفتي الأطلسي. هذه هي المرة الأولى التي تنخرط فيها الولايات المتحدة في حرب، ويُقابل طلب الرئيس من أعضاء الناتو المشاركة في هذه الحرب بمعارضة من هذه الدول.

بالإضافة إلى المملكة المتحدة، أعلن مسؤولون ألمان على مستويات مختلفة رفضهم لطلب ترامب. وكما فعل رئيس الوزراء البريطاني، عارض المستشار الألماني فريدريش ميرتس انضمام بلاده إلى الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدًا أن الحرب الأميركية والصهيونية ضد إيران ليست حربًا ألمانية".

وتابعت الصحيفة: "الأمر اللافت في رفض أوروبا القاطع لأميركا هو أن هذا الرفض جاء رغم طلبات ترامب المتكررة، بل وتهديداته الخطيرة ضد أوروبا، وإصرار المسؤولين الأوروبيين عليه. فبعد أول تعبير أوروبي عن معارضته، هدد ترامب بالهجوم على غرينلاند بعد انتهاء الحرب مع إيران. وبعد اعتراض الأوروبيين مجددًا، هددهم ترامب هذه المرة بانسحاب أميركا من حلف الناتو. ومع ذلك، أصرّ الأوروبيون على موقفهم المعارض. يُظهر هذا الإصرار على موقف معارض أن المسؤولين الأوروبيين قد تبنّوا ونفّذوا استراتيجية سياسية وأمنية جديدة في إطار علاقاتهم مع أميركا، على الأقل في عهد إدارة ترامب. فمنذ بداية ولايته الثانية، سعى ترامب إلى تطبيق هذا النهج في مختلف المواقف والقضايا للنأي بنفسه عن أوروبا في المسائل الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ورغم أن ترامب عبّر عن هذا الرأي خلال ولايته الأولى، إلا أنه طبّقه عمليًا مع بداية ولايته الثانية. وتُعدّ المواقف الأميركية الغريبة بشأن الحرب في أوكرانيا من أبرز الأمثلة على سياسة ترامب هذه. فعلى عكس أسلافه، اعتبر ترامب الأمن الأوروبي فئة منفصلة عن الأمن الأميركي. في الواقع، يعتقد ترامب أن الترابط الأمني بين أوروبا والولايات المتحدة سياسة خاطئة فرضت تكاليف سياسية وأمنية واقتصادية باهظة على الولايات المتحدة. وقد أظهر ترامب، من وجهة نظره، أن أوروبا تُشكل عبئًا على الولايات المتحدة، وأن واشنطن، استنادًا إلى سياسة قديمة تنتهك المصالح الأميركية، قد تحملت العبء الأكبر في ضمان الأمن الأوروبي. ومع ذلك، أظهرت قضية غرينلاند أن ترامب، بعد أن نأى بنفسه عن أوروبا، يسعى الآن إلى نهب القارة الخضراء.

وقد شكلت مواقف ترامب بشأن احتلال غرينلاند أو الاستيلاء عليها صدمة كبيرة لأوروبا، ووجهت ضربة قاصمة لمصداقيتها ومكانتها. لقد حاولت أوروبا بشتى الطرق، إن صح التعبير، ثني ترامب عن موقفه، لكنه لم يتراجع عن موقفه بشأن الاستيلاء على غرينلاند. كانت سياسات ترامب الجمركية إجراءً عدائيًا آخر ضد حليفه القديم، وهو إجراء أظهر أن ترامب يسعى إلى إضعاف أوروبا ونهبها على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.

إضافةً إلى هذه التصرفات، كانت سخرية ترامب اللاذعة من الأوروبيين بمثابة صب الملح على جراحهم، فقد استُخدمت لغته المهينة لإضعاف هذه الدول. باختصار، كان ترامب هو من جرح جذور وأسس التحالف الاستراتيجي على جانبي المحيط الأطلسي. لقد تسببت مجمل سياسات ترامب الأميركية تجاه أوروبا في تصدع التحالف القديم والدائم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وجعلته على وشك الانهيار. والآن، مع رفض أوروبا القاطع لترامب في خضم حربه ضد إيران، يمكن القول إن التحالف على جانبي المحيط الأطلسي قد انهار".

وتساءلت الصحيفة: "هل السبب الرئيسي وراء هذه المعارضة الأوروبية الكبيرة للطلبات الأميركية المتكررة هو سياسات ترامب المهينة ضد أوروبا، وسعي المسؤولين الأوروبيين الآن للرد؟ من المؤكد أن هذا ليس السبب الرئيسي للمعارضة الأوروبية، لأن أوروبا والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية وعميقة، ومصالحهما متشابكة، لا سيما في مواجهة دول مثل إيران. من جهة أخرى، وكما ذُكر، يمكن للأوروبيين استخدام ورقة إيران لتغيير سياسات ترامب تجاه قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وغرينلاند. في غضون ذلك، أشار بعض الخبراء ووسائل الإعلام الغربية البارزة، في معرض حديثهم عن الوضع ومعادلات الحرب الأميركية الصهيونية ضد إيران، إلى أن هذا الوضع وهزيمة ترامب في هذه الحرب يُعتبران هزيمة للعالم الغربي، وأن تصرفات ترامب غير المدروسة في هذه الحرب قد تسببت في إذلال وهزيمة الغرب بأكمله. من جهة أخرى، فرض إغلاق مضيق هرمز تكاليف باهظة على الاقتصاد الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 70% على الأقل خلال الشهر الماضي، وبقيت العديد من الشحنات الأوروبية عالقة في الخليج. لقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. لذا، يجب أن يمتلك الأوروبيون الحافز الكافي لإعادة فتح مضيق هرمز".

وأضافت الصحيفة: "في الواقع، يُقرّ الأوروبيون بخسارة أميركا الحرب ضد إيران. وكما أشارت الغارديان في مقال هام، فإن هزيمة ترامب في هذه الحرب قد شكّلت تحديًا لهيمنة ومصداقية العالم الغربي بأسره. لهذا السبب، يعتقد الأوروبيون أن ترامب لا يملك القدرة على فتح مضيق هرمز عسكريًا فحسب، بل إنه حتى بمشاركة الأوروبيين، سيفشل في أي عمل عسكري لتطبيع المرور عبر المضيق. من جهة أخرى، يعتقد الأوروبيون أن ترامب نفسه يعلم أنه حتى بمشاركة الأوروبيين، لن يُفتح مضيق هرمز، لكن إصراره على المشاركة الأوروبية نابع من رغبته في أن تشارك أوروبا في هزيمته من قبل إيران. بمعنى آخر، يعتقد أمثال ستارمر وماكرون وميرتس أن ترامب يريد أن يُشرك أوروبا في هزيمته وفي فشل إعادة فتح مضيق هرمز. ولذلك، فإن السبب الرئيسي لمعارضة أوروبا المشاركة في أي عمل عسكري لإعادة فتح مضيق هرمز هو قلقها وخوفها من الهزيمة والانضمام إلى قائمة الخاسرين في الحرب."

إيران: مصممة النظام الجديد

كتبت صحيفة رسالت: " كانت الجمهورية الإسلامية ثورة حضارية؛ أي أنها لم تكن تهدف إلى تغيير حكومة واحدة فحسب، بل إلى تغيير مجرى التاريخ ووضعه على مسار آخر. عندما نتحدث عن تغيير مسار التاريخ، يجب أن نتقبل أن هذا المسار ليس سهلاً ولا خالياً من التكاليف. لم يحدث أي تحول حضاري في التاريخ دون معاناة، ودمار، وإراقة دماء، ومقاومة".

وأضافت: "في مثل هذه الظروف، فإن توقع عدم الاستشهاد، أو التعرض للأذى، أو الضغط، أو توقف العدو عن القتال، هو توقع يتعارض مع سنن التاريخ. من القادة الشهداء إلى قادة الميدان، إلى قوات التعبئة الواقفة عند نقاط التفتيش، يجمع الجميع أمر واحد: قبول ثمن الحقيقة".

وتابعت: إن "مواجهة الشر لا تتطلب قوة إرادة فحسب، بل تتطلب أيضاً فرصة، وأحياناً يكون العدو نفسه، من خلال أخطائه، هو من يمنح هذه الفرصة للجبهة المقابلة. اليوم، نحن عند أحد هذه المنعطفات الحاسمة. لم يتعرض النظام الصهيوني في أي وقت مضى لمثل هذا الضغط والهجوم والتآكل. عندما يصبح جرس الإنذار جزءًا من الحياة اليومية، فهذا يعني أن الأمن قد تجاوز مستوى الاضطراب ويقترب من انهيار الحياة الطبيعية".

وأضافت: "من جهة أخرى، فإن أميركا، التي كانت حتى الأمس القريب تُملي على العالم وتُمارس ضغوطًا اقتصادية وسياسية على الآخرين، باتت الآن في موقفٍ يُجبرها على إعادة النظر في مواطن ضعفها، وفي قواعدها التي لم تعد تتمتع بنفس مستوى الأمان السابق، وفي حلفائها الذين لم يعودوا يُساندونها دون تردد كما كانوا يفعلون في الماضي، وفي النظام الذي بدأ ينهار. في غضون ذلك، تتشكل تغييرات مهمة أخرى: ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، ونشاط أكبر للجهات الفاعلة الشرقية، وتزايد التنسيق على جبهة المقاومة، وعودة فاعلين إقليميين كان يُعتقد أنهم ضعفوا، وظهور قوى جديدة مستعدة للدفع. كل هذا يعني أننا لسنا أمام معادلة بسيطة من الإنفاق الأحادي".

وأكدت: "لقد كانت الحرب ولا تزال صعبة ومكلفة بالنسبة لنا، لكنها لم تكن بلا ثمن بالنسبة للطرف الآخر، وربما في المستقبل، سيميل ميزان هذه التكاليف أكثر نحو الإضرار بهم. إن فهم هذه الحقيقة يساعد على الارتقاء بتحليلنا من مستوى العاطفة والسياق إلى مستوى التاريخ. "

جنرالات ضد الملك

كتبت صحيفة جوان: "مع استمرار الحرب مع إيران وتفاقمها، اشتدت الخلافات بين المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البيت الأبيض إلى درجة أنه في أقل من 24 ساعة، أُقيل مسؤول قضائي وعدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين من مناصبهم؛ وهو إجراء يصفه المحللون بأنه جزء من حملة إدارة ترامب للتحضير لهجوم بري على إيران، وهو ما كان ليُنفذ لولا إقالة القادة الذين عارضوا هذا السيناريو".

وأضافت: "على الرغم من مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكاذبة، الذي يحاول تصوير نفسه منتصرًا في الحرب مع إيران، فإن موجة الإقالات الرسمية الواسعة النطاق تشير إلى فشل واشنطن الاستراتيجي في مواجهة طهران. ففي يوم الخميس، أقال ترامب فجأة المدعية العامة للبلاد، بام بوندي، من منصبها وعيّن نائبها رئيسًا جديدًا للوزارة. وفي بيانه، وصف ترامب الإقالة، مبررًا، بأنها تغيير إداري".

وشددت الصحيفة: "لم تقتصر الإقالات في إدارة ترامب على المسؤولين القانونيين. فبعد ساعات من هذا الإجراء، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت إقالة راندي جورج، رئيس أركان الجيش. وفي بيان رسمي، أعرب البنتاغون عن تقديره لخدمات الجنرال جورج، لكنه أعلن: حان وقت تغيير قيادة الجيش. وذكر مصدر عسكري أميركي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز أن وزير الحرب يبحث عن شخص قادر على تنفيذ رؤية دونالد ترامب وفريقه للجيش الأميركي بشكل كامل. ووفقًا لشبكة سي إن إن، فقد أُبلغ كبار المسؤولين العسكريين بهذا القرار في الوقت نفسه الذي أُبلغ فيه الجمهور، وعلم الجنرال جورج نفسه بإقالته خلال اجتماع عبر مكالمة هاتفية من وزير الحرب. وقال مسؤول أميركي لشبكة سي إن إن إن هذا القرار لا يبدو مدروسًا جيدًا بالنظر إلى الاحتياجات العملياتية للجيش في زمن الحرب".

وأضافت الصحيفة: "أثارت عمليات الإقالة السريعة مخاوف بشأن تسييس الجيش وانتشار مناخ الخوف داخل البنتاغون. ويُقال إن القادة المُقالين عارضوا الحرب على إيران، وانتقدوا واشنطن في الأسابيع الأخيرة لافتقارها إلى استراتيجية لإنهاء الحرب.

هذا وقد أثارت الإقالات المفاجئة في زمن الحرب موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسية والأمنية الأميركية. [...] وتشير هذه الإقالات إلى اتساع الفجوة بين المؤسسات السياسية والعسكرية، ومحاولة إلقاء اللوم على الآخرين لتخفيف الضغط السياسي، وهو اتجاه قد يقوض استقلالية المؤسسة العسكرية. ووفقًا للخبراء، فإن تداعيات هذا الحدث تتجاوز الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى تراجع الردع، وزيادة جرأة المنافسين، وتغيير في موازين القوى العالمية، وهو تطور ستظهر آثاره في معادلات الأمن المستقبلية."

