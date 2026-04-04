أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت، في آذار/‌مارس المنصرم، إلى أعلى مستوى لها منذ أيلول/ سبتمبر 2025، محذّرة من أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا استمرت الحرب الأميركية و"الإسرائيلية" علی الجمهورية الإسلامية في إيران.

هذا؛ وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 128.5 نقطة في آذار/مارس المنصرم، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل في شباط/فبراير.

وقال ماكسيمو توريرو، وهو كبير الاقتصاديين في منظمة الفاو، في بيان: "كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الحرب معتدلة مدفوعة، بشكل رئيسي، بارتفاع أسعار النفط، وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب".

وأضاف: لكن "إذا استمرت الحرب على إيران لأكثر من 40 يومًا؛ وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون من استخدام المدخلات أو يقلصون المساحات المزروعة أو يغيرون نوع المحاصيل، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج مستقبلًا، ويؤثر بالتالي في إمدادات الغذاء والأسعار خلال المرحلة المتبقية من هذا العام والعام المقبل".

