الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي رغم المزاعم.. "ريا نوفوستي": دول الخليج تشارك في "العمليات الأميركية" ضد إيران

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
"الفاو" تدق ناقوس الخطر وتحذر من بروز أزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب 

2026-04-04 10:40
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت، في آذار/‌مارس المنصرم، إلى أعلى مستوى لها منذ أيلول/ سبتمبر 2025، محذّرة من أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا استمرت الحرب الأميركية و"الإسرائيلية" علی الجمهورية الإسلامية في إيران.

هذا؛ وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 128.5 نقطة في آذار/مارس المنصرم، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل في شباط/فبراير.

وقال ماكسيمو توريرو، وهو كبير الاقتصاديين في منظمة الفاو، في بيان: "كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الحرب معتدلة مدفوعة، بشكل رئيسي، بارتفاع أسعار النفط، وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب".

وأضاف: لكن "إذا استمرت الحرب على إيران لأكثر من 40 يومًا؛ وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون من استخدام المدخلات أو يقلصون المساحات المزروعة أو يغيرون نوع المحاصيل، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج مستقبلًا، ويؤثر بالتالي في إمدادات الغذاء والأسعار خلال المرحلة المتبقية من هذا العام والعام المقبل".

الكلمات المفتاحية
الاقتصاد الزراعة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران منظمة الفاو
إقرأ المزيد
المزيد
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ ساعتين
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ ساعتين
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
شهداء بينهم 6 أطفال في هجمات أميركية
شهداء بينهم 6 أطفال في هجمات أميركية "إسرائيلية" على طهران
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة