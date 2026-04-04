أراضي الدول العربية مُنطلقًا للاعتداء على إيران

كشفت مصادر خاصة لوكالة "ريا نوفوستي" أن مجموعة بحرية تابعة للأسطول الخامس الأميركي، والمتمركز في البحرين، تشارك بشكل مباشر في الضربات على إيران.

وتابعت أن: "دول الخليج تشارك في العمليات الأميركية ضد إيران (العدوان) على الرغم من الادعاءات التي تنفي ذلك".

وبحسب مصادر الوكالة؛ فإن: "الولايات المتحدة تستخدم المنشآت العسكرية الموجودة في الكويت لأغراض لوجستية واستخباراتية ضد إيران وقاعدة في السعودية؛ حيث تتمركز طائرات " إيه 3 جي سينتري" و"إي 11أي" و "سي -17 غلوبيماستر".

كما أشارت الوكالة إلى أن: "قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن هي نقطة الارتكاز الرئيسة التي تُنفذ فيها أكثر الهجمات على أهداف في إيران".

