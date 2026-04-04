قال قائد قوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "علي رضا الهامي": "نحن بالمرصاد للمقاتلات والطائرات المسيرة المعادية"؛ مضيفًا: لقد أصبح ممكنًا اصطياد مقاتلات الجيل الخامس والمسيرات المتطورة التابعة للعدو بأساليب ومعدات وطنية حديثة".

كما أشار العميد "إلهامي"، خلال تفقده للمواقع الدفاعية التابعة للجيش وحرس الثورة الإسلامية، اليوم السبت: إن النجاحات الأخيرة هي ثمرة لجهود وتضحيات مقاتلي الدفاع الجوي جميعهم في القوات المسلحة، لا سيما الجيش وحرس الثورة، المنتشرين في آلاف النقاط من البلاد".

وأضاف: "لقد نجح أبطال الدفاع الجوي في البلاد، خلال "حرب رمضان"، في تدمير عدة مقاتلات متطورة للعدو وأكثر من 160 طائرة مسيرة من طراز (MQ-9)، وهيرميس ولوكاس وأنواع أخرى من المسيرات المعادية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني. هذا بالإضافة إلى عشرات صواريخ الكروز، وذلك عبر إجراءات دقيقة وفي الوقت المناسب قبل تنفيذ أي عمليات هجومية، ما أدى إلى تحطيم هيبة دعاية العدو الجوفاء".

كذلك أكد قائد قوات الدفاع الجوي: نحن نتربص بمقاتلات ومسيرات العدو"؛ مضيفًا: "إن استهداف وحدات الدفاع الجوي في الجيش وحرس الثورة لعدة مقاتلات متطورة من الجيل الرابع والخامس للعدو وإسقاطها هو نتيجة التكتيكات واستخدام المعدات الحديثة وابتكارات منظومات الدفاع التابعة للجيش والحرس، ما تسبب بموجة من إرباك العدو".

وشدد العميد إلهامي: "تعهد كوادر منظومة الدفاع الجوي في الجيش وحرس الثورة بأنهم لن يتوانوا، لحظة واحدة، عن صون سماء إيران وحراستها حتى بذل الأرواح". وأوضح أن شجاعة مقاتلي الدفاع الجوي، في حماية سماء البلاد ومواجهة عدوان العدو، هي محل تقدير، وهذا الصمود والثبات قد أفرز تخبطًا بين الأعداء.

وأعرب عن خالص شكره لحضور الشعب الإيراني في الساحة الباعث للأمل، وقال: "نطلب من الشعب الإيراني أن يدعوا دائمًا لإخوانهم، في القوات المسلحة وأبطال الدفاع الجوي، بالتوفيق في أداء رسالتهم العسكرية المقدسة".

