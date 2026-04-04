כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استخباراتي أميركي سابق: الدفاعات الجوية الأميركية قد تنفد في غضون أسبوع
استخباراتي أميركي سابق: الدفاعات الجوية الأميركية قد تنفد في غضون أسبوع

2026-04-04 12:01
128

قال المحلل السابق في وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية لاري جونسون إن الصواريخ الباهظة الثمن، والتي تستخدمها الدفاعات الجوية الأميركية في الحرب على إيران، قد تنفد في غضون أسبوع .

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، أشار جونسون إلى أن: "مخزونات صواريخ PAC-3 لمنظومة باتريوت وصواريخ منظومة ثاد، إن لم تكن قد نفدت بالفعل، ستنفد تمامًا في غضون أسبوع، ولن يكون هناك سبيل لاستبدالها في أي وقت قريب".

وأكد جونسون أن هذا الوضع يكشف ضعف منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية، موضحًا أن الجانب الأميركي كان يعوّل على إطلاق صاروخين أو ثلاثة لصد الهجمات في حال نشوب صراع، ولم يكن مستعدًا لمواجهة موجات من الهجمات الصاروخية وضربات الطائرات المسيّرة.

وأضاف جونسون: "يجب على كل نظام، من هذه الأنظمة، إطلاق صاروخين على الأقل لإصابة الأهداف المحلقة. إذ مع نظام باتريوت PAC-3، تبلغ تكلفة إطلاق صاروخين ما لا يقل عن 8-12 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة صاروخ ثاد واحد 12-13 مليون دولار. هذا يعني إنفاق 26 مليون دولار لإسقاط صاروخ باليستي (إيراني) تبلغ تكلفته، على سبيل المثال، 500 ألف دولار ، وهذا غير مجدٍ اقتصاديًا".

تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ ساعتين
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران
العفو الدولية: تهديدات ترامب بضرب منشآت مدنية في إيران "مقززة" وترقى لجرائم حرب
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
طهران تتحدث عن خداع أمريكي لسرقة اليورانيوم الإيراني
إيران منذ 14 دقيقة
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
حادثة طبس.. حين تاه الجنود الأميركيون في صحراء إيران
إيران منذ ساعة
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
تفاصيل مقترح باكستاني لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن 
عربي ودولي منذ ساعتين
"نيويورك تايمز": إيران تكشف محدودية التعويل على الذكاء الاصطناعي في الحرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
