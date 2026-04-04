الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
لبنان

طقس لبنان يوم الأحد غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار غزيرة شمالًا
🎧 إستمع للمقال
2026-04-04 12:15
192

توقعت دائرة التقديرات، في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس، غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات. كما تتساقط أمطار متفرقة، وتكون غزيرة في شمال البلاد، يرافقها برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: أجواء سديمية مع غبار في الأجواء، حتى بعد ظهر اليوم، إذ يتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة مع احتمال أمطار متفرقة. مع ملاحظة تفيد أن معدل درجات الحرارة، لشهر نيسان في بيروت، بين 15 و24، وفي طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

- يوم السبت: قليل الغيوم مع غبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات فيتحول الطقس إلى غائم جزئيًا وغائم أحيانًا؛ ثم تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع احتمال تشكّل خلايا رعدية؛ خاصة شمال البلاد؛ كما تنشط الرياح أحيانًا.
- يوم الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة؛ خاصة على الساحل. وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة شمال البلاد، واحتمال برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
- يوم الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات. وتتساقط أمطار متفرقة، وتكون غزيرة شمال البلاد يرافقها برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
- يوم الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا يرافقها أحيانًا برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من 1800 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 15 درجة، في الداخل من 7 إلى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و45 كم/س ناشطة شمال البلاد.
- الانقشاع: سيء إجمالًا، لا سيما على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة