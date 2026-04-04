أعلنت جهات مراقبة لحركة الإنترنت وقطاعات صناعية خليجية تسجيل أضرار وتعطل في المنشآت الأميركية في كلٍّ من البحرين والإمارات، عقب ضربات إنتقامية لإيران ردًا على العدوان الصهيوأميركي على البنى التحتية الإیرانية خلال الأيام الأخيرة.

وفي البحرين، أفادت شركة "كلاودفلير" بأن خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون" الأمريكية (AWS) خرجت عن الخدمة بالكامل بعد استهداف مركز البيانات في البلاد بالصواريخ الإيرانية ضمن عمليات "الوعد الصادق 4".

وأكد الشركة اختفاء حركة مرور البيانات الخاصة بالخدمة وارتفاع أخطاء الاتصال بشكل ملحوظ.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع أن منشآت الحوسبة السحابية لأمازون تعرضت لأضرار نتيجة الهجوم الإيراني ولم تُصدر المنامة أو الشركة الأمريكية تعليقا رسميا بشأنه حتى الآن.

وفي الإمارات أيضًا، كشفت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عن أضرار واسعة لحقت بموقع إنتاجها في منطقة خليفة الاقتصادية، إثر هجوم صاروخي إيراني ومُسيّرات استهدف منشأة الطويلة في 28 آذار/مارس. وذكرت الشركة أن الأضرار «جسيمة»، وقد يستغرق استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة نحو 12 شهرًا وفق التقديرات الأولية.

وأشار المعنيون في الإمارات إلى إخلاء الموقع وتفعيل إجراءات الإغلاق الطارئ التي شملت المصهر والمسبك ومحطة الطاقة ومصفاة الألومينا ومصنع إعادة التدوير. وبلغ الإنتاج السنوي لموقع الطويلة 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في عام 2025.



