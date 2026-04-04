كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

خبراء بالقانون الدولي: الهجمات الأميركية على إيران جريمة حرب
خبراء بالقانون الدولي: الهجمات الأميركية على إيران جريمة حرب

2026-04-04 13:39
189

أكدت مجموعة كبيرة من الخبراء الأميركيين في القانون الدولي، أن الهجمات الجوية التي تشنها القوات الأميركية على المنشآت المدنية في إيران تمثل جريمة حرب.

وأفادت وكالة رويترز البريطانية بأن 100 خبير في القانون الدولي، وقعوا على رسالة مفتوحة، أكدوا فيها أن الاعتداءات 
الجوية الأميركية على إيران قد تُعتبر جريمة حرب.

وجاء نشر هذه الرسالة بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرة أخرى تهديده علانية وبتصريحات موثقة بشن هجمات على منشآت مدنية في إيران، لإرغامها على مطالب غير محقة.

وأشار الخبراء الأميركيين الموقعين على الرسالة إلى أن تصريحات كبار مسؤولي الحكومة الأميركية "أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتمال وقوع جرائم حرب".

وركز الخبراء بشكل خاص على الهجمات التي أصابت مدارس ومراكز طبية ومنازل سكنية، بما في ذلك الهجوم على مدرسة في إيران خلال الأيام الأولى من النزاع.

كما أعربت الرسالة عن قلق عميق إزاء انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقوانين الحرب.
 

الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
