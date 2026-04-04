أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن مصير جميع القوات الإرهابية الأميركية هو الهروب من المنطقة.

وقال العميد قاآني في منشور له اليوم السبت 04 نيسان/أبريل 2026 على حسابه عبر وسائل التواصل: "على (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب المجرم أن يقيل قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد أيضًا فهو لم يجرؤ على عبور مضيق باب المندب خوفًا من المجاهدين الأبطال والشعب اليمني الصامد".



وأضاف: العميد قاآني: إن "قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد وبعد أسبوعين من التردد وبقصة مختلقة هرب من البحر الأحمر والمنطقة".

وختم قائد قوة القدس مشددًا على أن "مصير جميع القوات الإرهابية الأميركية هو الهروب من المنطقة".

يذكر أنه تمّ تفعيل حساب اللواء إسماعيل قآني على منصة UpScrolled؛ وهي منصة أطلقها شاب فلسطيني فقد 60 من أفراد عائلته خلال الإبادة الجماعية في غزة.

