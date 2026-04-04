כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

قائد قوة القدس: مصير جميع القوات الإرهابية الأميركية هو الهروب من المنطقة
2026-04-04 13:55
184

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن مصير جميع القوات الإرهابية الأميركية هو الهروب من المنطقة.

وقال العميد قاآني في منشور له اليوم السبت 04 نيسان/أبريل 2026 على حسابه عبر وسائل التواصل: "على (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب المجرم أن يقيل قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد أيضًا فهو لم يجرؤ على عبور مضيق باب المندب خوفًا من المجاهدين الأبطال والشعب اليمني الصامد".


وأضاف: العميد قاآني: إن "قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد وبعد أسبوعين من التردد وبقصة مختلقة هرب من البحر الأحمر والمنطقة".

وختم قائد قوة القدس مشددًا على أن "مصير جميع القوات الإرهابية الأميركية هو الهروب من المنطقة".

يذكر أنه تمّ تفعيل حساب اللواء إسماعيل قآني على منصة UpScrolled؛ وهي منصة أطلقها شاب فلسطيني فقد 60 من أفراد عائلته خلال الإبادة الجماعية في غزة.

الجمهورية الاسلامية في إيران اسماعيل قاآني حرس الثورة الاسلامية قوة القدس
