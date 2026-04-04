كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الموجة 94: ضربات دقيقة تطال مراكز قيادية وصناعة عسكرية في الكيان الصهيوني

2026-04-04 14:27
أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف وتدمير نقاط من المراكز الصناعية-العسكرية ومواقع تمركز قادة ووحدات جيش الكيان الصهيوني في الموجة 94 من عملية "وعد الصادق 4" بصواريخ ثقيلة ومتعددة الرؤوس وطائرات مسيّرة انتحارية.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة في بيان: فجر اليوم (السبت 04 نيسان/أبريل 2026)، تم تدمير نقاط من المراكز الصناعية-العسكرية ومواقع تمركز قادة ووحدات جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال في مناطق من جنوب ووسط وشمال الأراضي المحتلة و"تل أبيب".

وأوضح البيان أن الموجة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، انطلقت فجرًا تحت الرمز المقدس "يا أم البنين"، تقديمًا لجميع أمهات الشهداء، وذلك بصواريخ باليستية وثقيلة ذات وقود صلب وسائل من نوع "خرمشهر" و"خيبر شكن" و"عماد"، برؤوس حربية موجهة ومتعددة الأقسام، وبطائرات مسيّرة انتحارية.

وأكد البيان تعرضت مواقع للعدو الصهيوني في "ديمونا" والنقب وبئر السبع و"رامات غان"، ضمن تكتيك النار العميقة المتواصلة، وأثناء عمليات الإطلاق المتتابعة السابقة، لضربات قاسية بعد أن فشلت منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات والمتقدمة جدًا للصهاينة في اعتراض الصواريخ الإيرانية القوية.

وأضاف البيان: "أن الجبهة الواسعة والقوية للمقاومة في جميع أنحاء المنطقة، بهجماتها الفعالة والمتواصلة والمؤثرة، تضيق الخناق على المعتدين الصهاينة والأميركيين. فقد تعرض جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة لضربات صواريخ باليستية أطلقتها المقاومة الإسلامية في اليمن. كما نجحت المقاومة الإسلامية البطلة في العراق في تنفيذ 19 عملية صاروخية وجوية بطائرات مسيّرة خلال الساعة الماضية".

وختم البيان مؤكدًا أنه "بالتوكل على الله المنان، سيتم الانتقام لدماء جميع المستضعفين في العالم، ولا سيما الأطفال والمظلومين في غزة ولبنان واليمن والعراق وسائر البلدان الإسلامية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة المدمرة للمقاومة الإسلامية".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
